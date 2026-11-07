Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății (PSD), a mers sâmbătă pe șantierul Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca, unde a susținut o conferință de presă alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL).

Foto: FB Alin Tișe

„Un moment istoric pentru Cluj și pentru întreaga Transilvanie! Spitalul Pediatric Monobloc, proiectul meu de suflet, are asigurată finanțarea de aproximativ 200 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea construcției! Astăzi, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, am susținut o conferință de presă chiar pe șantierul spitalului, unde lucrările avansează într-un ritm susținut. Am început construirea acestui spital din fondurile proprii ale Consiliului Județean Cluj, iar astăzi mă bucur că Guvernul a înțeles importanța acestui proiect și că nu mai suntem singuri în acest efort”, a scris Tișe într-o postare pe Facebook.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că proiectul noului Spital Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca va beneficia de o finanțare estimată la 200 de milioane de euro, unitatea urmând să deservească pacienți pediatrici din întreaga Transilvanie.

Spitalul va avea 506 paturi pentru spitalizare continuă, 51 de paturi pentru spitalizare de zi și 30 de paturi ATI, urmând să includă și o maternitate.

„Am luptat ani de zile pentru acest spital, din convingerea că cei mici merită cele mai bune condiții de îngrijire medicală. Vorbim despre un spital modern, care va putea deservi aproximativ 50.000 de copii anual, din Cluj, din întreaga Transilvanie și din țară”, a adăugat președintele CJ Cluj.

Potrivit acestuia, pe lângă fondurile destinate construcției, autoritățile caută soluții și pentru dotarea viitorului spital cu echipamente moderne.

„Analizăm identificarea celor mai potrivite surse de finanţare pentru a dota cu aparate performante şi tehnologie de ultimă oră acest prim spital pediatric în sistem integrat construit de la zero, după Revoluţie, de către o autoritate publică din România”, a precizat președintele CJ Cluj în conferința organizată pe șantier.

Lucrările sunt deja într-un stadiu avansat. Reprezentanții Consiliului Județean arată că realizarea radierului și conectarea sectoarelor cu și fără subsol au ajuns la un progres de aproximativ 85%.

Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Amintim că Alin Tișe, și-a anunțat miercuri, 4 noiembrie, candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul congres al formațiunii.

Liberalul a criticat direcția actuală a partidului și a susținut că PNL trebuie să își recapete identitatea, fără să depindă de alte formațiuni politice.