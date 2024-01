Adriana Iliescu și-a văzut visul cu ochii, după ce a născut la 66 de ani. Eliza împlinește 19 ani: „O ajut cum pot”

Astăzi se împlinesc 19 ani de când Adriana Iliescu dat naștere unui copil la vârsta de 66 de ani și 320 zile. Fosta profesoară a născut-o pe Eliza Maria Bogdana, la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești din București, prin fertilizare in vitro.

Fetița nu este, totuși, copilul său biologic, deoarece ovulul și sperma au provenit de la donatori anonimi, Adriana Iliescu fiind mai degrabă o mamă purtătoare

Povestea a devenit știre în întreaga lume și a iscat o serie de controverse referitoare la corectitudinea din punct de vedere etic a aplicării unui tratament de fertilizare după o anumită vârstă. Până în 29 decembrie 2006, Adriana Iliescuas deținut recordul de cea mai vârstnică femeie din lume care a dat naștere unui copil,

Controversa fertilizării in vitro

Cea mai vârstnică gravidă din lume, Adriana Iliescu, cu sarcină gemelară obținută în urma unei fertilizări in vitro, a născut, pe 16 ianuarie 2005, primul său copil, o fetiță. Celălalt copil, cu o greutate de 700 de grame, a încetat din evoluție.

De aceea, medicii de la Spitalul "Panait Sârbu" au decis să facă operația cezariană în cea de-a 33-a săptămână de sarcină. De fapt, Adriana Iliescu a fost mamă purtătoare, deoarece i s-au implantat în uter trei embrioni concepuți în epubretă din ovocitele și spermatozoizii unor donatori tineri.

"Părinții genetici ai copilului sunt sănătoși", a precizat la acea dat medicul Bogdan Marinescu, autorul fertilizării in vitro. Întrebat despre aspectul etic al acestei nașteri, prof. Marinescu a spus că "se pune problema vârstei biologice, dar mama, la 66 de ani, a fost aptă pentru a purta sarcina. I-au fost explicate riscurile, iar d-na Iliescu le-a acceptat. Are o inimă perfectă, un aparat renal bun, iar ficatul a făcut față sarcinii. În plus, aspectul macroscopic al sferei genitale arată foarte bine, chiar mai bine decât al altor femei mult mai tinere. Problema opririi în evoluție a sarcinii poate apărea și la femei mai tinere, care au rămas însărcinate natural. Sarcina cu risc este la toate femeile de peste 35 de ani. În acest caz, gravida a fost atent monitorizată, efectuându-i-se analize și alte investigații din 3 in 3 zile", a precizat medicul.

Adriana Iliescu s-a născut la 31 mai 1938 la Craiova și a fost profesor universitar. Unii medici specialiști din Capitală au fost de părere că acest experiment nu ar fi trebuit făcut, deoarece riscurile sunt mari, dată fiind vârsta înaintată a mamei. Cazul femeii reprezintă o premieră în România, dar și in lume, fiind extrem de rare situațiile în care femei a căror vârsta depășșste 55-60 de ani reușesc să aducă pe lume copii.

Studentă la două facultăți

Fiica Adrianei Iliescu este astăzi o tânără frumoasă, studentă la două facultăți de elită din București, cu o educație aparte.

Cea mai bătrână mama din România mărturisea, pentru Click, în vara anului trecut, cât de mândră este de fiica ei, dar și ce relație specială și frumoasă au ele două:

„Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, preciza Adriana Iliescu, fost profesor universitar de limba și literatura română.