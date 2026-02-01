Au născut copilul altei familii după o procedură FIV. Un cuplu din Florida dă în judecată clinica

Un cuplu din Florida, SUA, a intentat un proces împotriva unei clinici de fertilizare in vitro, după ce a descoperit că bebelușul pe care l-au adus pe lume nu este copilul lor biologic. Deși situația este una dramatică, cei doi spun că s-au atașat profund de copil și se tem că l-ar putea pierde.

Tiffany Score și Steven Mills au apelat la clinica FIV Life, care operează sub denumirea Fertility Centre of Orlando, pentru a-i ajuta să conceapă un copil, potrivit Metro. În luna aprilie, Tiffany a născut o fetiță, însă la scurt timp după naștere, cuplul a început să bănuiască faptul că s-a produs o eroare gravă.

Bebelușa avea „aspectul unui copil rasial non-caucazian”, deși ambii părinți sunt albi. Testele genetice efectuate ulterior au confirmat suspiciunile: copilul nu le aparține biologic.

Fără răspunsuri din partea clinicii

După aflarea rezultatului testelor, părinții au încercat în repetate rânduri să ia legătura cu clinica din Longwood, Florida, condusă de dr. Milton McNichol, însă spun că nu au primit niciun răspuns. În aceste condiții, pe 22 ianuarie au decis să depună o plângere în instanță.

În documentele depuse, cuplul afirmă: „Ne-am dori să putem continua să o creștem cu încredere că nu va fi luată de la noi. În același timp, suntem conștienți că avem o obligație morală să-i găsim și să-i notificăm părinții biologici, deoarece este în interesul ei ca părinții genetici să aibă opțiunea de a o crește ca pe propriul lor copil”.

Avocatul acestora, Jack Scarola, a declarat: „S-au îndrăgostit de acest copil. Ar fi încântați să știe că pot crește acest copil. Dar le este teamă că acesta este copilul altcuiva și că cineva ar putea să apară în orice moment și să revendice copilul, luându-l de la ei”.

Temeri legate de embrionii lor

Pe lângă situația actuală, părinții se tem și că unul dintre cei trei embrioni fertilizați inițial ar fi putut fi implantat unei alte paciente. Din acest motiv, ei cer ca clinica să informeze toți pacienții care aveau embrioni stocați în momentul în care Tiffany a fost implantată cu ovulul greșit și să suporte costurile testelor genetice necesare.

Anterior, Fertility Center of Orlando publicase pe site-ul său un comunicat în care preciza că „[ei] cooperează activ cu ancheta pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în identificarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este genetic legat de aceștia”.

Comunicatul a fost însă retras după o audiere în instanță, desfășurată miercuri. Judecătorul a cerut clinicii să prezinte un plan detaliat privind modul în care intenționează să remedieze situația.

Procesul vizează obținerea unei măsuri judiciare de urgență care să oblige clinica să alerteze toți pacienții potențial afectați, să acopere costurile testelor genetice la scară largă și să dezvăluie dacă și alte familii ar fi fost afectate de o posibilă încurcare a embrionilor.