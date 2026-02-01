search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Au născut copilul altei familii după o procedură FIV. Un cuplu din Florida dă în judecată clinica

0
0
Publicat:

Un cuplu din Florida, SUA, a intentat un proces împotriva unei clinici de fertilizare in vitro, după ce a descoperit că bebelușul pe care l-au adus pe lume nu este copilul lor biologic. Deși situația este una dramatică, cei doi spun că s-au atașat profund de copil și se tem că l-ar putea pierde.

Un cuplu din Florida dă în judecată o clinică de fertilizare in vitro FOTO: X/ @alziramiranda
Un cuplu din Florida dă în judecată o clinică de fertilizare in vitro FOTO: X/ @alziramiranda

Tiffany Score și Steven Mills au apelat la clinica FIV Life, care operează sub denumirea Fertility Centre of Orlando, pentru a-i ajuta să conceapă un copil, potrivit Metro. În luna aprilie, Tiffany a născut o fetiță, însă la scurt timp după naștere, cuplul a început să bănuiască faptul că s-a produs o eroare gravă.

Bebelușa avea „aspectul unui copil rasial non-caucazian”, deși ambii părinți sunt albi. Testele genetice efectuate ulterior au confirmat suspiciunile: copilul nu le aparține biologic.

Fără răspunsuri din partea clinicii

După aflarea rezultatului testelor, părinții au încercat în repetate rânduri să ia legătura cu clinica din Longwood, Florida, condusă de dr. Milton McNichol, însă spun că nu au primit niciun răspuns. În aceste condiții, pe 22 ianuarie au decis să depună o plângere în instanță.

În documentele depuse, cuplul afirmă: „Ne-am dori să putem continua să o creștem cu încredere că nu va fi luată de la noi. În același timp, suntem conștienți că avem o obligație morală să-i găsim și să-i notificăm părinții biologici, deoarece este în interesul ei ca părinții genetici să aibă opțiunea de a o crește ca pe propriul lor copil”.

Avocatul acestora, Jack Scarola, a declarat: „S-au îndrăgostit de acest copil. Ar fi încântați să știe că pot crește acest copil. Dar le este teamă că acesta este copilul altcuiva și că cineva ar putea să apară în orice moment și să revendice copilul, luându-l de la ei”.

Temeri legate de embrionii lor

Pe lângă situația actuală, părinții se tem și că unul dintre cei trei embrioni fertilizați inițial ar fi putut fi implantat unei alte paciente. Din acest motiv, ei cer ca clinica să informeze toți pacienții care aveau embrioni stocați în momentul în care Tiffany a fost implantată cu ovulul greșit și să suporte costurile testelor genetice necesare.

Anterior, Fertility Center of Orlando publicase pe site-ul său un comunicat în care preciza că „[ei] cooperează activ cu ancheta pentru a sprijini unul dintre pacienții noștri în identificarea sursei unei erori care a dus la nașterea unui copil care nu este genetic legat de aceștia”.

Comunicatul a fost însă retras după o audiere în instanță, desfășurată miercuri. Judecătorul a cerut clinicii să prezinte un plan detaliat privind modul în care intenționează să remedieze situația. 

Procesul vizează obținerea unei măsuri judiciare de urgență care să oblige clinica să alerteze toți pacienții potențial afectați, să acopere costurile testelor genetice la scară largă și să dezvăluie dacă și alte familii ar fi fost afectate de o posibilă încurcare a embrionilor.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care fiul Andreei Esca a fost exmatriculat din liceu. Câte clase și ce studii are Aris Eram + adevărul despre concurentul Survivor 2026
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro
fanatik.ro
image
Sfat pentru România: Pregătiți-vă din timp pentru război! Avertismentul dur lansat de oficialul din Herson care a trăit teroarea invaziei ruse
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii şi profesori, nici nu poţi concepe...
playtech.ro
image
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România de la 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Spectaculos: Karim Benzema revine în Europa, la 38 de ani!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile! Se întâmplă chiar în februarie
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea