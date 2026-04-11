Omul care s-a întors din drum pentru că nu l-a putut vedea pe Lucescu în sicriu critică Guvernul. România NU a declarat zi de doliu național pentru legendarul antrenor

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie, și a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din Capitală.

Mircea Lucescu Foto/Arhivele Adevărul
Mircea Lucescu Foto/Arhivele Adevărul

Alexandru Boc, în vârstă de 79 de ani, fost fotbalist și coleg de generație cu Lucescu, consideră că în memoria lui Mircea Lucescu ar fi trebuit declarată o zi de doliu național, având în vedere impactul pe care acesta l-a avut nu doar în fotbalul românesc, ci și în cel internațional. Lucescu este considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, fiind depășit doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson.

Din păcate, avem de comentat un eveniment extrem de trist pentru toată lumea, atenție, toată lumea, nu numai România! Am atâtea amintiri... Cum să nu merite doliu național? Fără discuție. Ați urmărit toate stadioanele din Europa, ce s-a întâmplat acolo? E recunoscut ca valoare în întreaga Europa!, a declarat Alexandru Boc, conform digisport.ro.

„Am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva. Nu am putut accepta!”

Alexandru Boc a povestit că vestea morții antrenorului l-a afectat puternic și că nu a reușit să o accepte pe moment. Din acest motiv, a decis să se întoarcă din drum, deși pornise spre București cu intenția de a-și lua rămas-bun.

Miercuri am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva, pentru că nu am putut accepta. Anul acesta ne-am sărbătorit ziua împreună. Pe mine m-a ajutat enorm în viață. Peste două săptămâni o să am drum la București și sigur o să merg să-i aprind o lumânare!”, a mai admis fostul fotbalist.

România NU a declarat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu

România nu a declarat zi de doliu național după moartea lui Mircea Lucescu, deși fostul antrenor a fost omagiat în toată Europa și considerat o figură uriașă a fotbalului.

Federația Română de Fotbal, cluburi importante din străinătate și foști mari jucători au transmis mesaje de condoleanțe. Sicriul său a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit să își ia rămas-bun, iar numeroase personalități din sport și-au adus omagiul. Mai mult, cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

Cu toate acestea, nu a fost instituită nicio zi de doliu național în memoria lui Mircea Lucescu. Conform Legii nr. 75/1994, o astfel de decizie poate fi luată doar prin hotărâre de Guvern, fără criterii fixe, în funcție de aprecierea autorităților. Practic, era suficientă o decizie guvernamentală pentru ca măsura să fie adoptată.

A fost posibil pentru Ion Iliescu și Papa Francisc

În trecut, au existat astfel de decizii pentru personalități de rang înalt, precum Ion Iliescu, fost președinte al României. De asemenea, și Papa Francisc a fost onorat printr-o zi de doliu național în România, în semn de respect pentru influența sa globală și legătura specială cu țara, deși era liderul unei alte religii.

Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Românii nu protestează din cauza taxelor, a inflației sau a sărăciei, dar se inflamează când vine vorba de justiție. Doi sociologi explică fenomenul paradoxal, pentru Gândul
gandul.ro
image
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
mediafax.ro
image
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său
fanatik.ro
image
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
libertatea.ro
image
Fractură în baza de susținători MAGA. Figuri cheie din ambele tabere ale mișcării îl critică pe Donald Trump
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Răzvan Lucescu a luat decizia, imediat după înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella, depistate de inspectorii ANSVSA
observatornews.ro
image
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
prosport.ro
image
Japonia a pornit centrala care face curent din apă dulce și apă sărată, iar energia curge non-stop
playtech.ro
image
El este jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a evitat mereu. „Mai bine mă întâlnesc în pădure, cu un urs însângerat, decât cu el’
fanatik.ro
image
Ce salariu va avea noul procuror general Cristina Chiriac - Cumul de sporuri pentru condiții grele, confidențialitate, risc și suprasolicitare neuropsihică în 2026
ziare.com
image
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
digisport.ro
image
FOTO Apariție surpriză a lui Nicușor Dan, alături de doi PSD-iști, la o mănăstire: „Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie”
stiripesurse.ro
image
Alegeri în Ungaria: Thriller geopolitic într-o țară cât 2% din UE
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Sâmbăta Mare 2026. Ce este bine să faci și ce nu în ziua dinaintea Paștelui
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Subteranele metroului se pregătesc de război. Click! a intrat în „uzina de supraviețuire” de la Eroilor
click.ro
image
Valentin Sanfira, surprins în Thailanda cu o tânără misterioasă după divorț. Cu cine a înlocuit-o pe Codruța Filip
click.ro
image
Câți bani scot din buzunare vedetele pentru un plin de benzină. Ce ne spun bărbații din showbiz: „Nu fac plinul cu ochii deschiși”
click.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
