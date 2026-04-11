Omul care s-a întors din drum pentru că nu l-a putut vedea pe Lucescu în sicriu critică Guvernul. România NU a declarat zi de doliu național pentru legendarul antrenor

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, pe 7 aprilie, și a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu din Capitală.

Alexandru Boc, în vârstă de 79 de ani, fost fotbalist și coleg de generație cu Lucescu, consideră că în memoria lui Mircea Lucescu ar fi trebuit declarată o zi de doliu național, având în vedere impactul pe care acesta l-a avut nu doar în fotbalul românesc, ci și în cel internațional. Lucescu este considerat unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, fiind depășit doar de Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson.

„Din păcate, avem de comentat un eveniment extrem de trist pentru toată lumea, atenție, toată lumea, nu numai România! Am atâtea amintiri... Cum să nu merite doliu național? Fără discuție. Ați urmărit toate stadioanele din Europa, ce s-a întâmplat acolo? E recunoscut ca valoare în întreaga Europa!”, a declarat Alexandru Boc, conform digisport.ro.

„Am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva. Nu am putut accepta!”

Alexandru Boc a povestit că vestea morții antrenorului l-a afectat puternic și că nu a reușit să o accepte pe moment. Din acest motiv, a decis să se întoarcă din drum, deși pornise spre București cu intenția de a-și lua rămas-bun.

„Miercuri am încercat să plec către București, dar m-am întors la Deva, pentru că nu am putut accepta. Anul acesta ne-am sărbătorit ziua împreună. Pe mine m-a ajutat enorm în viață. Peste două săptămâni o să am drum la București și sigur o să merg să-i aprind o lumânare!”, a mai admis fostul fotbalist.

România NU a declarat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu

România nu a declarat zi de doliu național după moartea lui Mircea Lucescu, deși fostul antrenor a fost omagiat în toată Europa și considerat o figură uriașă a fotbalului.

Federația Română de Fotbal, cluburi importante din străinătate și foști mari jucători au transmis mesaje de condoleanțe. Sicriul său a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit să își ia rămas-bun, iar numeroase personalități din sport și-au adus omagiul. Mai mult, cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare.

Cu toate acestea, nu a fost instituită nicio zi de doliu național în memoria lui Mircea Lucescu. Conform Legii nr. 75/1994, o astfel de decizie poate fi luată doar prin hotărâre de Guvern, fără criterii fixe, în funcție de aprecierea autorităților. Practic, era suficientă o decizie guvernamentală pentru ca măsura să fie adoptată.

A fost posibil pentru Ion Iliescu și Papa Francisc

În trecut, au existat astfel de decizii pentru personalități de rang înalt, precum Ion Iliescu, fost președinte al României. De asemenea, și Papa Francisc a fost onorat printr-o zi de doliu național în România, în semn de respect pentru influența sa globală și legătura specială cu țara, deși era liderul unei alte religii.