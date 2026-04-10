Gestul făcut de Radu Drăgușin, în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu. Departe de casă, fundașul a arătat respect față de familia îndoliată

Plecarea dintre noi a lui Mircea Lucescu, în data de 7 aprilie, a lăsat un gol greu de cuprins în cuvinte. Trei zile mai târziu, acesta a fost condus pe ultimul drum într-o atmosferă copleșită de tristețe, dar marcată de respectul cuvenit unei personalități uriașe a fotbalului românesc.

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie, iar înhumarea s-a desfășurat la Cimitirul Bellu, acolo unde familia, prietenii și oamenii din fotbal și-au luat rămas-bun.

Departe de țară, fundașul legitimat la Tottenham, unul dintre jucătorii care au lucrat îndeaproape cu Lucescu la echipa națională, nu a putut fi prezent la ceremonie. Cu toate acestea, gestul său nu a întârziat să apară.

La scurt timp după încheierea înmormântării, Radu Drăgușin și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram într-o imagine complet neagră, un semn simplu, dar puternic de doliu și respect.

Asemenea lui Radu Drăgușin, și Denis Drăguș a ales să-și arate respectul prin același gest.

„Mulțumim pentru tot, Mister!”

În plus, ultima sa postare pe rețelele sociale a fost dedicată fostului selecționer, un mesaj de rămas-bun încărcat de emoție.

„Este cu atât mai dureros, pentru că am pierdut un om care a format caractere și a inspirat generații întregi. Pentru mine, a fost unul dintre oamenii care au dat și mai mult sens acestui drum, prin felul lui aparte de a vedea fotbalul.

Prin tot ceea ce a însemnat pentru echipa națională, Mircea Lucescu ne-a arătat ce înseamnă responsabilitatea de a purta acest tricou. Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi. Mulțumim pentru tot, Mister. Odihniți-vă în pace. Sunt privilegiat că am avut șansa să lucrăm împreună!”, a a transmis Drăgușin, pe data de 7 aprilie, la scurt timp după trecerea în neființă a fostului selecționer.