Ce a făcut Andrei Rațiu, fotbalistul care l-a supărat pe Mircea Lucescu la baraj, după decesul marelui tehnician. A transmis un mesaj clar

Rayo Vallecano a făcut un pas important spre semifinalele Conference League, după victoria clară, scor 3-0, obținută pe teren propriu în fața lui AEK Atena, în prima manșă.

Andrei Rațiu a fost titular și a evoluat pe toată durata partidei împotriva echipei la care joacă Răzvan Marin. După meci, fundașul român a transmis un mesaj în urma dispariției lui Mircea Lucescu, înmormântat pe 10 aprilie la Cimitirul Bellu.

Înaintea startului jocului, a fost ținut și un moment de reculegere în memoria fostului selecționer, un gest întâlnit la toate meciurile din competițiile europene din această perioadă.

„Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace, nea Mircea Lucescu!”, a scris Andrei Rațiu, în limba română, pe tricoul de prezentare al lui Rayo.

Andrei Rațiu, criticat după ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naționalei

Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai folosiți jucători în al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la echipa națională, bifând 17 din cele 18 partide disputate în această perioadă.

Totuși, prestația sa din barajul cu Turcia, pierdut cu 0-1, a atras critici, inclusiv din partea fostului selecționer. Fundașul dreapta a fost considerat vinovat la faza golului marcat de Ferdi Kadıoğlu, moment care a cântărit decisiv în soarta partidei.

„Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva. Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României!”, spunea Mircea Lucescu, pe 26 martie, după barajul cu Turcia de la Istanbul.