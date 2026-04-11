„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc!”. Mircea Lucescu a lăsat în urmă o avere colosală. Portofoliul de investiții al fostului selecționer

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București, într-un moment încărcat de emoție și respect.

Dincolo de cariera impresionantă din fotbal, amintirea sa rămâne legată și de un mesaj cu puternică încărcătură simbolică, ales chiar de el și gravat pe cavou, ca o ultimă mărturie a modului în care a privit viața și performanța: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați!”.

Revenirea lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale în 2024, la o vârstă la care mulți aleg retragerea, a fost mai degrabă o decizie dictată de pasiune decât de aspectul financiar.

De-a lungul carierei, experiența acumulată în fotbalul internațional i-a adus însă și o situație financiară solidă, estimată de specialiști la 35–40 de milioane de euro. O mare parte din aceste venituri provine din perioada petrecută în Ucraina, Turcia și Rusia, unde a semnat contracte importante și a construit o strategie financiară pe termen lung.

A câștigat peste 50 de milioane de euro, în 12 ani la Șahtior Donețk

Perioada de la Șahtior Donețk, începută în 2004, a reprezentat punctul central al ascensiunii sale financiare. Timp de 12 ani, a avut unul dintre cele mai mari salarii din fotbalul european, între 3 și 4,5 milioane de euro anual, acumulând în total peste 50 de milioane de euro doar din acest capitol.

Performanțele sportive au fost dublate de recompense consistente, inclusiv bonusuri importante pentru câștigarea Cupei UEFA din 2009 și pentru cele opt titluri cucerite în Ucraina. Ulterior, contractele din Rusia, Turcia și Ucraina au menținut același nivel ridicat al veniturilor, confirmând statutul său de antrenor extrem de căutat și bine plătit în fotbalul internațional.

Investiții dezvoltate în familie și plasamente pe piața de capital

Mircea Lucescu și-a extins activitatea dincolo de fotbal, implicându-se în ultimii ani, alături de fiul și nepotul său, în proiecte imobiliare dezvoltate prin companiile Lake View și Lake Tower. Sub aceste structuri au fost ridicate ansambluri rezidențiale de lux. Cea mai mare parte a investițiilor a fost direcționată către zona Lacului Morii din București, unde portofoliul imobiliar al familiei este estimat la peste 17 milioane de euro.

În paralel, fostul selecționer a fost activ și pe piața de capital, având plasamente la Bursa de Valori București. Conform profit.ro, acesta deținea o participație semnificativă, de peste 16%, la Romradiatoare Brașov, precum și acțiuni în cadrul grupului Purcari.