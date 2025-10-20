O fetiţă de trei ani, desculţă și doar în rochie, găsită rătăcind pe stradă. Un trecător a observat-o și a sunat la 112

Desculţă şi îmbrăcată doar cu o rochiţă, o fetiţă de 3 ani a fost găsită rătăcind singură pe o stradă din Brăila. Norocul ei a fost un trecător care a observat-o şi a alertat imediat autorităţile.

Incidentul s-a petrecut pe 18 octombrie, în jurul orei 21.00, când un brăilean a observat copilul mergând singur pe o stradă din oraş. Îngrijorat de starea fetiţei, bărbatul a sunat la numărul unic de urgenţă 112, cerând ajutorul poliţiei, potrivit presei locale. Acesta a rămas cu fetița până a ajuns echipajul de poliție.

Echipajele ajunse la faţa locului au găsit copilul desculţ şi speriat. Poliţiştii au demarat imediat verificările pentru a-i stabili identitatea şi pentru a afla cum a ajuns singură pe stradă. În scurt timp, oamenii legii au reuşit să o identifice şi au încredinţat-o, în siguranţă, unui membru al familiei.

Fetiţa ar fi părăsit locuinţa în mod accidental, fără ca incidentul să fie legat de vreo faptă penală sau contravenţională.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au transmis un mesaj public de apreciere la adresa bărbatului care a sesizat situaţia şi a aşteptat echipajele la faţa locului.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila adresează mulţumiri cetăţeanului care a alertat autorităţile şi a rămas la faţa locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esenţial, la soluţionarea rapidă a cazului şi la prevenirea unui potenţial incident grav. Încurajăm spiritul civic şi implicarea activă a cetăţenilor în sprijinirea eforturilor instituţiilor responsabile cu siguranţa publică”, se arată într-un comunicat al IPJ Brăila.