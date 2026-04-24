search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Metrorex scumpește tarifele cu până la 44% de la 1 mai. Cum pot economisi călătorii până la 1.000 de lei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De la 1 mai, călătorii cu metroul din București vor plăti mai mult pentru orice tip de titlu de călătorie, după ce Ministerul Transporturilor a aprobat o nouă grilă de tarife propusă de Metrorex. Creșterea medie depășește 40%. Cei care achiziționează un abonament anual înainte de 30 aprilie beneficiază, însă de prețul actual pentru tot restul anului și pot economisi sute de lei față de varianta plății lunare la noul tarif.

FOTO: Metrorex
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat marți ordinul de majorare a tarifelor practicate de Metrorex. Noile prețuri vor intra în vigoare la 1 mai: o călătorie cu metroul va costa 7 lei, iar un pachet de 10 călătorii va ajunge la 55 de lei. Abonamentul de 24 de ore va fi tarifat la 18 lei, în timp ce abonamentul săptămânal va costa 60 de lei.

Majorări sunt prevăzute și pentru abonamentele integrate cu STB. Astfel, un abonament lunar va crește la 196 de lei, de la 160 de lei în prezent, iar cel anual va ajunge la 1.770 de lei, comparativ cu 1.410 lei în actuala grilă tarifară.

image

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administraţie, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administraţie. A urmat toţi paşii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a preţului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie", a explicat ministrul Transporturilor Ciprian Șerban.

Economii de aproape 1.000 de lei cu abonamentul anual

Totuși, călătorii mai la dispoziție câteva zile pentru a-și achiziționa abonamente cu valabilitate pe 1 an, care le-ar permite să își securizeze în această perioadă actualele tarife. Concret, un călător care folosește exclusiv metroul și plătește astăzi abonamentul anual de 900 de lei va economisi 780 de lei față de alternativa de a cumpăra în fiecare lună un abonament la noul tarif de 140 de lei. Diferența este și mai mare pentru cei care folosesc rețeaua integrată metrou plus STB. Abonamentul anual luat acum, la 1.410 lei, costă cu 942 de lei mai puțin decât 12 abonamente lunare la prețul nou de 196 de lei fiecare.

image

Pe lângă avantajul economiilor imediate, achiziționarea unui abonament anual integrat acoperă și eventualele scumpiri ale transportului de suprafață. Consiliul General a respins, la începutul acestui an, un proiect de hotărâre inițiat de primarul Ciprian Ciucu privind majorarea tarifelor la Societatea de Transport București. În ciuda votului negativ din CGMB, inițiativa a fost reluată la nivelul Consiliului de Administrație al STB, potrivit Club Feroviar. Astfel, prețul unei călătorii cu valabilitatea de 90 minute ar urma să fie majorat de la 3 lei la 5 lei. 

„Încă din ianuarie 2025 am solicitat prin document să crească tariful la cinci lei căci societatea se duce în faliment. Din păcate fostul primar general (Nicușor Dan – n.red.), fostul primar interimar și actualul primar nu le-au pus pe ordinea de zi. E imperios necesar având în vedere faptul că nu se asigură compensația pe care se obligaseră să o plătească prin contract. Săptămâna viitoare în cadrul ședinței AGA voi solicita creșterea. Costul acesteia nu poate fi 50 eurocenți când la STB nivelul de clandestinitate este de peste 30%”, a declarat Marian Artimon, consilier general PSD.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

