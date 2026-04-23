Scuze după scumpirea biletelor la metrou. Ministrul Transporturilor: „Nu am detonat nicio bombă. Ministrul nu conduce Metrorex”

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat joi, 23 aprilie, că a semnat ordinul privind majorarea preţului călătoriilor cu metroul.

„Nu am detonat nicio bombă. Până la urmă, dumneavoastră ştiţi că ministrul nu conduce Metrorex. Metrorex este condus de un Consiliu de Administraţie, în primul rând. A fost o propunere a Consiliului de Administraţie. A urmat toţi paşii procedurali. Mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin.

Mai mult, tot obişnuiesc să ne acuze că facem tot felul de chestii, să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creştere a preţului pe călătorie până acum energia electrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorex. E o decizie pe care şi-au asumat-o cei din conducere, cu Consiliul de Administraţie”, a explicat acesta la Palatul Parlamentului.

Majorarea tarifelor pentru călătoria cu metroul va intra în vigoare la 1 mai, după ce propunerea Consiliului de Administraţie al Metrorex a fost aprobată miercuri de Ministerul Transporturilor.

Așadar, prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei, începând cu data de 1 mai 2026.

De asemenea, prețul unui abonament de 24 de ore la metrou va fi 18 de lei, pe o lună - 140 de lei, iar pe un an - 1300 de lei, potrivit unui document obținut de „Adevărul”.