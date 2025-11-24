Vremea se încălzește ușor, însă va rămâne în continuare capricioasă. Va ploua în mai multe județe din țară

Vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Luni, 24 noiembrie, cerul va fi variabil în regiunile sudice și temporar noros în rest. Mai ales noaptea, izolat, vor fi ploi slabe, cu o probabilitate mai mare în Banat și Crișana, iar la munte cad precipitații mixte.

„Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări spre seară și noaptea, în zona montană, în Banat, Crișana, Dobrogea (viteze la rafală de peste 45-50 km/h, iar pe crestele montane de peste 70...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade în estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 9 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -8 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, se va semnala ceață”, au transmis meteorologii.

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10-11 grade, iar cea minimă de 0-1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Spre dimineață vor fi condiții de ceață.

De asemenea, un Cod galben de ceață vizează județul Galaţi: Galați, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Nămoloasa

„Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m”, a transmis ANM.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Pe mai multe drumuri din județul Galați, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate izolat precipitații sub formă de ploaie.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare.