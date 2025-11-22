Județele care intră sub Cod Galben de vânt. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h, avertizează meteorologii

Meteorologii au emis un Cod Galben pentru mai multe județe din țară, unde se estimează intensificări ale vântului cu viteze de până la 120 km/h. Avertizarea a fost emisă la ora 5:44 și este valabilă de la ora 6:00 până la ora 12:00.

Potrivit meteorologilor, sunt vizate județele Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde se estimează intensificări ale vântului cu viteze de până la 120 km/h.

Pe durata Codului galben, vântul va produce rafale puternice, cu efecte semnificative asupra circulației rutiere și siguranței în zonele montane. Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor neesențiale și fixarea obiectelor care ar putea fi luate de vânt.

De asemenea, până duminică, 23 noiembrie, ora 14.00, este în vigoare un Cod Galben de ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire.

„Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10...15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20...30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp”, a transmis ANM.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste, a anunțat ANM.

„Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70...90 km/h. Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării”, au precizat meteorologii.