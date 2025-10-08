Vremea rămâne urâtă în următoarele zile. Meteorologii anunță când se mai încălzește

În România va continua să plouă slab în următoarele două zile, iar mai apoi, în weekend, vremea se va încălzi.

Potrivit meteorologilor, va mai plouaîn special în zona de sud-est a teritoriului, iar în zonele montane înalte va continua să ningă. În Dobrogea și Muntenia, vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră.

Pe parcursul zilei de miercuri, spre seară și la noapte, treptat, aria ploilor se va restrânge, precipitațiile vor slăbi în intensitate, astfel încât pe parcursul nopții vor mai fi izolat cantități de 10-15 litri pe metrul pătrat.

Joi vor mai rămâne intensificări în partea de sud-est a țării, chiar dacă ploile aproape că se vor retrage total în aceste condiții.

Vremea rămâne deosebit de rece în zonele montane, unde vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă, în mod deosebit la altitudini de peste 1700- 1800 de metri.

În weekend ne așteptăm la o încălzire treptată și o ameliorare a vremii, cu temperaturi în creștere.