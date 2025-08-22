Avertizare de călătorie emisă de MAE. Inundații severe și fenomene meteo extreme în mai multe zone din Italia

Românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia trebuie să știe că regiunile Emilia-Romagna, Toscana și Marche vor fi afectate, până în după-amiaza zilei de 23 august, de precipitații abundente și inundații severe, avertizează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit autorităților italiene, ploile intense au determinat creșterea rapidă a nivelului râurilor, existând pericol de revărsări și alunecări de teren.

Zonele cele mai expuse sunt provinciile Livorno, Pisa, Grosseto și Insula Elba (Toscana), precum și Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Forli-Cesena și Rimini (Emilia-Romagna), notează Agerpres.

În regiunea Marche sunt vizate provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli, cu fenomene severe în provincia Pesaro Urbino.

Autoritățile locale au activat planurile pentru situaţii de urgență, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. De asemenea, toate evenimentele programate în zonele afectate au fost anulate.

MAE recomandă consultarea permanentă a paginii Departamentului Protecției Civile italiene (www.protezionecivile.gov.it) pentru informații actualizate în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209. În cazuri de urgenţă, este disponibil şi numărul: +39 324 803 5171.