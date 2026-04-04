Vreme schimbătoare în weekendul Floriilor: de la cod galben de ploi la temperaturi neobișnuite

Weekendul Floriilor aduce o vreme extrem de schimbătoare. Dacă sâmbătă avem parte de ploi și descărcări electrice, duminică vor fi temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă, au transmis meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru ziua de sâmbătă, 4 aprilie, valabilă până la ora 18:00. Sunt vizate regiunile Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea și unele zone din Transilvania.

Astfel, în intervalul menționat, precipitațiile vor avea caracter de averse și vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină, a avertizat ANM.

În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40...60 l/mp. În Carpații Meridionali și Orientali, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10...20 cm.

În ceea ce privește temperaturile, maximele se vor situa, în general, între 15 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -3 grade. Noaptea, pe alocuri va fi ceață și izolat brumă.

În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Vremea se îmbunătățește duminică, de Florii

Potrivit meteorologilor, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi duminică, în special în sudul țării unde valorile termice din timpul zilei se vor situa ușor peste normele perioadei în majoritatea regiunilor.

Cerul va fi variabil, iar cu totul izolat, în zonele de deal și de munte vor fi condiții de ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la altitudini mari în Carpații Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă, și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în zonele joase va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade și cea minimă de 5...8 grade.