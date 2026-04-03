Prognoza meteo pe patru săptămâni: temperaturi sub medie la început de aprilie. Cum va fi vremea de Paște

Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă din an, inclusiv de Paște, potrivit prognozei pe patru săptămâni, valabilă până pe 4 mai.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

În intervalul 6–13 aprilie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, cu o abatere mai pronunțată în regiunile nordice și nord-estice. În același timp, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal, însă în vestul țării este posibil să se înregistreze un ușor deficit de precipitații.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Pentru săptămâna 13–20 aprilie, care coincide cu perioada sărbătorilor de Paște, meteorologii estimează că temperaturile medii vor rămâne ușor sub cele obișnuite pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cu toate acestea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal, fără variații semnificative între regiuni.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

În intervalul 20–27 aprilie, vremea va intra într-un proces de normalizare din punct de vedere termic, temperaturile urmând să se situeze în jurul mediilor climatologice specifice perioadei. În schimb, regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, ceea ce înseamnă că ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

În ultima săptămână analizată, 27 aprilie – 4 mai, mediile valorilor termice se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Totodată, cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de normal, fără excese sau deficite semnificative.

Astfel, prognoza indică o perioadă relativ echilibrată din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ușor mai scăzute la începutul intervalului – inclusiv în perioada Paștelui – urmate de o revenire treptată la valori normale spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal, cu variații ușoare de la o săptămână la alta.