A fost actualizată prognoza pentru Florii și Paște. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Prognoza meteo pentru Florii și Paște a fost actualizată vineri, 27 martie. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 30 martie – 27 aprilie 2026, realizate pe baza datelor furnizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Prognoza vizează „media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025”. Specialiștii subliniază că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate prin acest tip de prognoză.

30 martie – 6 aprilie: temperaturi normale, ploi abundente în sud și est

În prima săptămână a intervalului analizat valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

„Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, estice și local în cele centrale, precum și în zona Carpaților Orientali șiMeridionali, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a teritoriului”, precizează ANM.

6 – 13 aprilie: vreme apropiată de normal, dar mai puține ploi în vest

Pentru a doua săptămână, ANM estimează că „temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării”.

Precipitațiile vor fi însă sub media obișnuită în vest și nord‑vest, în timp ce în restul regiunilor se vor încadra în limite normale, potrivit ANM.

13 – 20 aprilie: stabilitate termică și precipitații în limite obișnuite

În a treia săptămână, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va menține, de asemenea, în jurul valorilor climatologice specifice lunii aprilie.

20 – 27 aprilie: fără variații majore, precipitații normale în toate regiunile

Ultima săptămână din prognoză aduce o continuare a tendinței generale. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi, în ansamblu, normale pentru această perioadă.