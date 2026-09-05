 România sub caniculă: Trei sferturi din țară, vizate de Codul galben. Prognoza pentru duminică | adevarul.ro
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România sub caniculă: Trei sferturi din țară, vizate de Codul galben. Prognoza pentru duminică

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Meteorologii au anunțat că sâmbătă, 5 septembrie, aproximativ trei sferturi din țară se află sub Cod galben de caniculă, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 36 de grade.

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Foto: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), zonele afectate sunt Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei.

În aceste zone, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

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Foto: ANM

Duminică, temperaturile vor fi în scădere în majoritatea zonelor țării, însă în sud vremea va fi în continuare călduroasă. În celelalte zone temperaturile din timpul zilei vor fi apropiate de normele perioadei, iar noaptea va fi răcoroasă în nord și în centru.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe (2...5 l/mp) după-amiaza, îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în nordul și centrul Moldovei, iar noaptea va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de 60...70 km/h) și local în sud-vest, centru și est (viteze în general de 40...50 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, mai mici în depresiunile Carpaților Orientali și ușor mai ridicate pe litoral.

În a doua parte a nopții, izolat vor fi condiții de ceață.

În București, vremea va fi frumoasă și călduroasă în continuare, deși valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară.

Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade și cea minimă de 12...15 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare pe parcursul zilei (viteze în jurul a 40 km/h).

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