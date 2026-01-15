Vreme geroasă până pe 20 ianuarie: temperaturile scad până la minus 16 grade

Vremea va fi deosebit de rece în toată țara până pe 20 ianuarie, cu nopți și dimineți geroase și temperaturi care vor coborî până la -16 grade Celsius. Meteorologii avertizează că se vor înregistra precipitații mixte și polei, iar vântul va avea intensificări în unele regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă, cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei.

Vineri, 16 ianuarie, răcirea va fi resimțită mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu valori în jurul -10 grade.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, Transilvaniei și Maramureșului. Până marți, 20 ianuarie, vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade”, a transmis, joi, ANM.

Precipitații mixte și polei

Meteorologii precizează că în noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri se vor înregistra precipitații temporare. În Banat și Crișana acestea vor fi predominant sub formă de ploaie, local mixte la munte în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea, iar în Oltenia și Muntenia vor predomina ninsorile, favorizând depuneri locale de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–50 km/h, potrivit ANM.

Cod galben de temperaturi scăzute și ger

Pentru joi și vineri, ANM a emis cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și local ger. „În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi foarte scăzute, îndeosebi noaptea, când minimele se vor situa între -13 și -8 grade. Temperaturile în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri”, mai notează meteorologii.