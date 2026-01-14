search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
Un val de aer polar din Rusia aduce gerul în România la sfârşit de săptămână. La cât pot ajunge temperaturile minime

Publicat:

Un val de aer polar provenit din Câmpia Rusă se va extinde asupra României începând de la sfârșitul săptămânii, aducând temperaturi extrem de scăzute, cu minime ce pot ajunge până la -18 grade Celsius.

Un val de aer polar din Rusia se extinde în România în weekend. FOTO: ahivă
Un val de aer polar din Rusia se extinde în România în weekend. FOTO: ahivă

Un val de aer extrem de rece, venit din Câmpia Rusă, se va extinde asupra României începând de la sfârșitul acestei săptămâni, aducând cu sine temperaturi foarte scăzute și ger în aproape toate regiunile țării.

Meteoplus avertizează că acest front de aer polar va determina o scădere accentuată a temperaturilor atât ziua, cât și noaptea, iar în unele zone minimele vor ajunge până la -18 grade Celsius. Fenomenul vine după mai multe zile cu vreme rece, dar încă moderată, și va marca revenirea unui ger sever, care va afecta în special nordul și estul țării.

Vineri, 16 ianuarie

Noaptea de vineri se anunță foarte rece, cu temperaturi scăzute mai ales în Moldova și local în Muntenia, Dobrogea și jumătatea estică a Transilvaniei, notează Meteoplus.

Precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte la munte și în Transilvania, iar ninsori locale vor fi în Oltenia, sudul Munteniei și  în Dobrogea. Izolat, se pot forma depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și pe litoral.

Temperaturile maxime vor varia între -11 și 7 grade Celsius, iar minimele între -13 și 1 grad Celsius, cu valori mai scăzute în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

Sâmbătă, 17 ianuarie

Sâmbătă, gerul se va menține ziua în nordul Moldovei și noaptea în nord, centru și estul țării, local și în sud și izolat în restul teritoriului. Cerul va fi variabil, iar ninsori slabe sunt posibile doar în zona montană și în extremitatea de sud-est.

Vântul va continua să sufle slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și în sud-vestul și sud-estul României.

Temperatura maximă va fi, în general, între -11 și 4 grade Celsius, iar minima între -15 și -4 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe alocuri, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

Duminică, 18 ianuarie

Duminică, gerul va persista, cu scăderi semnificative ale temperaturii mai ales pe timpul nopții. În nordul Moldovei, gerul se va menține și ziua, iar pe timpul nopții va fi prezent în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu ninsori slabe doar în extremitatea estică a Dobrogei, iar vântul, slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în sud-vest și sud-est.

Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 1 grad Celsius, iar minimele vor ajunge între -18 și -6 grade. Pe alocuri va fi ceață cu depunere de chiciură, mai ales dimineața și noaptea.

Geruri extreme în Rusia

În perioada 14–18 ianuarie, valul de aer polar va aduce temperaturi extrem de scăzute în Rusia, unde mercurul din termometre poate coborî până la -40 de grade Celsius. Cele mai drastice scăderi sunt prognozate în regiunile Ural și Siberia, iar locuitorii Moscovei se vor confrunta cu ger de până la -25 de grade Celsius.

Meteo

