Meteorologii anunță că gerul nu cedează: vreme extrem de rece, vizibilitate redusă și condiții periculoase în trafic

Gerul continuă să afecteze nordul, centrul și estul țării, unde temperaturile vor rămâne sub normal. În Teleorman, Brăila și Giurgiu, vizibilitatea redusă din cauza ceții și chiciurei va afecta circulația rutieră.

Potrivit meteorologilor, cerul va fi temporar noros, iar precipitațiile se vor manifesta izolat și sub formă variată: ploi slabe în Banat și Crișana, mixte în Maramureș și la munte. În Transilvania, Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea se vor semnala condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 6 grade Celsius, iar minimele vor oscila între -7 și 3 grade. Dimineața se va forma local ceață asociată cu chiciură.

Meteorologii au emis un Cod Galben de ceață până la ora 9.00 pentru mai multe localități din județul Teleorman – printre care Alexandria, Zimnicea, Videle și Drăgănești-Vlașca – unde vizibilitatea va scădea local sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri. Condițiile favorizează formarea ghețușului sau a chiciurei

Cod Galben de ceață a fost emis și pentru județele Brăila și Giurgiu.

În Capitală, vremea va rămâne deosebit de rece, geroasă mai ales dimineața. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt posibile ninsori slabe. Temperaturile se vor încadra între -8 și -2 grade Celsius, iar spre sfârșitul nopții se vor semnala ceață și chiciură.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră (07:00), nu sunt impuse restricții pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, ca urmare a accidentelor sau condițiilor meteorologice. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă, pe carosabil preponderent umed și curat, iar echipele de deszăpezire intervin acolo unde este zăpadă depusă.

Pe arterele principale – autostrăzile A1, A2, A3, A4, A7 și drumurile naționale DN1 și DN7 – traficul se desfășoară normal, cu valori de trafic reduse.

Totuși, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe drumurile din județele Brăila, Giurgiu, Olt și Teleorman.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să evite depășirile riscante, să mărească distanța de siguranță și să fie atenți la toate manevrele efectuate.

