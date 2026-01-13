Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute: județele care intră sub cod galben

Vremea se menține deosebit de rece în aproape jumătate din țară, local geroasă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă până miercuri, 14 ianuarie.

Meteorologii au emis marți, 13 ianuarie, o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, valabilă până miercuri, 14 ianuarie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt temperaturi foarte scăzute și local ger.

Codul galben emis vizează Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zonele montane, unde maximele se vor situa între -9 și -3 grade, iar minimele vor coborî până la -13…-6 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste regiuni vremea se va menține deosebit de rece, iar local se va semnala ger. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -9 și -3 grade, iar minimele între -13 și -6 grade.

Miercuri și joi, mercurul din termometre va coborî semnificativ în aproape jumătate din țară, iar meteorologii au emis o avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger local.

Meteorologii avertizează că, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte și depuneri de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării, ceea ce poate face drumurile alunecoase.

În București, vremea va fi geroasă dimineața, cu cer temporar noros și ninsori slabe după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între -4 și -2 grade ziua și -8…-7 grade noaptea, cu ceață și chiciură spre sfârșitul nopții.