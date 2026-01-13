search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute: județele care intră sub cod galben

0
0
Publicat:

Vremea se menține deosebit de rece în aproape jumătate din țară, local geroasă, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să scadă până miercuri, 14 ianuarie.

Ger în România foto: arhivă, adevărul
Ger în România foto: arhivă, adevărul

Meteorologii au emis marți, 13 ianuarie, o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, valabilă până miercuri, 14 ianuarie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt temperaturi foarte scăzute și local ger. 

Codul galben emis vizează Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zonele montane, unde maximele se vor situa între -9 și -3 grade, iar minimele vor coborî până la -13…-6 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în aceste regiuni vremea se va menține deosebit de rece, iar local se va semnala ger. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -9 și -3 grade, iar minimele între -13 și -6 grade.

Miercuri și joi, mercurul din termometre va coborî semnificativ în aproape jumătate din țară, iar meteorologii au emis o avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger local. 

Hartă ANM Foto: ANM
Hartă ANM Foto: ANM

Meteorologii avertizează că, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte și depuneri de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării, ceea ce poate face drumurile alunecoase.

În București, vremea va fi geroasă dimineața, cu cer temporar noros și ninsori slabe după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor fi cuprinse între -4 și -2 grade ziua și -8…-7 grade noaptea, cu ceață și chiciură spre sfârșitul nopții.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari”
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Transfer pe axa Rapid – Petrolul! Victor Angelescu a confirmat mutarea. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
O fabrică de bere din Transilvania, veche de 200 ani, e scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane €
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor inaugura în România în 2026
playtech.ro
image
Otto Hindrich a plecat să facă vizita medicală la Legia Varșovia. Câți bani încasează CFR Cluj și cine va intra în poartă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au decis: "Le vom demantela!"
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Primele imagini cu Șerban Huidu la volan de când și-a luat iar permisul! Cârcotașul conduce un „Merțan” și fumează trabucuri FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
image
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
image
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV

OK! Magazine

image
Anunț oficial despre Kate Middleton, după ziua ei de naștere! Ce se va întâmpla în curând cu Prințesa de Wales

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?