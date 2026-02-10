search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prognoză meteo, marți 10 februarie. Vreme rece, cu ninsori, polei și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

0
0
Publicat:

Vremea se va menține rece și astăzi, cu temperaturi sub mediile climatologice și cer variabil, mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru, temporar noros în restul țării. Vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vest și centrul țării, izolat depuneri de polei sau ghețuș, iar vântul va avea intensificări locale, viscolind temporar ninsoarea.

Vremea se va menține rece și astăzi, în toată țara. FOTO: Mediafax
Vremea se va menține rece și astăzi, în toată țara. FOTO: Mediafax

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, o informare meteorologică și avertizări Cod Galben privind precipitațiile, vântul puternic și temperaturile foarte scăzute.

În acest interval, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia se vor acumula cantități de apă de 5–10 l/mp și izolat de 15–20 l/mp, iar stratul de zăpadă va avea grosimi de 5–15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării, iar izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est și, pe alocuri, în centrul țării, cu viteze de 45–50 km/h. La altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.

În Moldova și estul Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori cu 6–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile se vor situa între -7 și -3 grade, iar în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, cu minime între -14 și -10 grade.

În sudul Banatului și în extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. La altitudini de peste 1.200 m în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70–90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Cerul va fi mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru și temporar noros în celelalte regiuni. În Crișana și posibil în Maramureș vor fi precipitații mixte. Izolat se va semnala ghețuș sau polei. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Vremea în București

În București, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul nopții sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad Celsius, în timp ce minima va fi între -2 și 0 grade.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Asteroidul 2024 YR4 ar putea lovi Luna în 2032, potrivit unui studiu care se bazează pe 10.000 de simulări. Consecințele pentru Pământ
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice”
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Influencerul care face înconjurul lumii a ajuns în România, pe Arena Națională: „M-am îndrăgostit! În Belgia nu vezi așa ceva”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Unde va ninge în vacanţa de sch? Staţiuni din România în care vremea va fi perfectă pentru sporturile de iarnă
playtech.ro
image
Statisticienii au dat verdictul! Doar una dintre FCSB și CFR Cluj prinde play-off-ul. Cum va arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan se gândește la demisie. De ce e nemulțumit premierul
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal