Prognoză meteo, marți 10 februarie. Vreme rece, cu ninsori, polei și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Vremea se va menține rece și astăzi, cu temperaturi sub mediile climatologice și cer variabil, mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru, temporar noros în restul țării. Vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vest și centrul țării, izolat depuneri de polei sau ghețuș, iar vântul va avea intensificări locale, viscolind temporar ninsoarea.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru intervalul 9 februarie, ora 10:00 – 11 februarie, o informare meteorologică și avertizări Cod Galben privind precipitațiile, vântul puternic și temperaturile foarte scăzute.

În acest interval, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul țării. În special în Oltenia se vor acumula cantități de apă de 5–10 l/mp și izolat de 15–20 l/mp, iar stratul de zăpadă va avea grosimi de 5–15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării, iar izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est și, pe alocuri, în centrul țării, cu viteze de 45–50 km/h. La altitudini mari în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului.

În Moldova și estul Transilvaniei, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori cu 6–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile se vor situa între -7 și -3 grade, iar în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) va fi ger, cu minime între -14 și -10 grade.

În sudul Banatului și în extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. La altitudini de peste 1.200 m în Carpații Meridionali, rafalele vor depăși 70–90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Cerul va fi mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru și temporar noros în celelalte regiuni. În Crișana și posibil în Maramureș vor fi precipitații mixte. Izolat se va semnala ghețuș sau polei. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 7 grade, iar cele minime între -7 și 2 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Vremea în București

În București, cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul nopții sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad Celsius, în timp ce minima va fi între -2 și 0 grade.