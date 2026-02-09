Vreme capricioasă şi cu oscilații mari de temperatură, după valul de frig. Prognoza pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni

După cel mai recent val de aer rece, vremea rămâne instabilă în următoarele două săptămâni, cu oscilații termice semnificative de la o zi la alta și episoade de precipitații în majoritatea regiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 9-22 februarie, iar estimările arată un prim interval extrem de rece, cu temperaturi sub mediile climatologice și precipitații locale sub formă de ninsoare sau ploaie, urmat de o încălzire treptată. Pe parcursul celor două săptămâni sunt așteptate variații frecvente de temperatură și episoade de precipitații în aproape toate zonele țării.

Banat

În Banat, începutul intervalului aduce maxime medii de aproximativ 9 grade, după care se produce o răcire bruscă, cu scăderea valorilor diurne spre 2 grade. Ulterior, temperaturile cresc rapid și ating în jur de 13 grade în jurul datei de 12 februarie.

După 15 februarie este estimată o nouă scădere, cu maxime medii în jur de 6 grade, urmată de o revenire treptată spre 10 grade către finalul intervalului.

Minimele nocturne vor porni de la valori medii de -1 sau 0 grade în primele zile, vor urca spre aproximativ 4 grade în jurul datei de 13 februarie, apoi vor coborî din nou până pe 17 februarie. Spre final, temperaturile minime revin în jurul valorii de 0 grade.

În ambele săptămâni sunt prognozate precipitații, cu cantități mai însemnate în jurul datelor de 13 și 15 februarie.

Crișana

Și în Crișana sunt așteptate oscilații termice puternice. Maximele medii vor varia între aproximativ 4 grade (în jurul datei de 10 februarie) și 14 grade (în jurul datei de 12 februarie).

În a doua parte a intervalului, după o nouă răcire temporară, valorile diurne vor crește treptat de la circa 4 grade spre 8 grade în ultimele zile.

Temperaturile minime vor coborî spre 0 grade la început, vor urca până la aproximativ 4 grade pentru scurt timp, apoi vor scădea din nou până la medii de -3 grade în jurul datei de 17 februarie. Finalul intervalului aduce minime apropiate de 0 grade.

Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată pe aproape toată durata intervalului, cu un vârf în jurul datei de 13 februarie.

Transilvania

În Transilvania, primele zile aduc o încălzire treptată, cu maxime medii ce pot ajunge la 12 grade în jurul datei de 12 februarie. După acest moment, urmează o răcire accentuată, cu scăderea maximelor medii spre 3 grade în jurul datei de 16 februarie.

Spre sfârșitul perioadei, valorile diurne cresc din nou și ating aproximativ 6 grade.

Nopțile vor fi reci, cu o scădere bruscă a minimelor spre -6 grade în jurul datei de 10 februarie, urmată de o încălzire până la aproximativ 2 grade la mijlocul intervalului. Ulterior, se instalează din nou frigul, cu minime medii în jur de -5 grade, iar finalul perioadei aduce valori de circa -2 grade.

Precipitațiile apar temporar, cu probabilitate mai mare în jurul datei de 13 februarie.

Maramureș

În Maramureș, maximele diurne pornesc de la o medie de aproximativ 6 grade, cresc până spre 12 grade în jurul datelor de 12-13 februarie, apoi scad din nou spre 4 grade la mijlocul celei de-a doua săptămâni. Ulterior, nu sunt estimate variații majore.

Minimele vor coborî rapid de la aproximativ 2 grade la -3 grade, apoi vor reveni temporar la valori ușor pozitive, înaintea unei noi răciri la începutul săptămânii a doua, când mediile nocturne se vor situa între -3 și -1 grad.

Precipitațiile vor fi temporare, cu un maxim probabil în jurul datei de 13 februarie.

Moldova

În Moldova, debutul intervalului aduce vreme deosebit de rece, cu maxime negative și minime sub pragul gerului în multe zone. Ulterior, temperaturile cresc treptat, iar în jurul datei de 12 februarie valorile diurne vor depăși normalul perioadei, mai ales în sudul regiunii, cu maxime medii de 8-10 grade.

După această încălzire, până în jurul datei de 17 februarie, se produce o nouă răcire, cu maxime ce coboară spre 0-2 grade, urmată de o nouă creștere spre aproximativ 6 grade. Nopțile vor deveni mai blânde temporar, apoi din nou reci, cu minime estimate între -8 și -2 grade la mijlocul intervalului.

Precipitații mai extinse sunt probabile în special în jurul datelor de 14–15 februarie.

Dobrogea

În Dobrogea, începutul perioadei este mai rece decât normalul datei, cu maxime în jur de 0 grade și minime de aproximativ -4 grade. Până în 12–13 februarie, vremea se încălzește semnificativ, cu maxime medii între 10 și 14 grade și minime între 4 și 6 grade.

După acest episod mai cald, temperaturile scad din nou spre valori diurne de 2–6 grade și nocturne de -4 la 0 grade în jurul datei de 16 februarie. Finalul intervalului aduce o ușoară revenire.

Precipitațiile vor fi mai extinse între 13 și 17 februarie, iar în rest, izolate.

Muntenia

În Muntenia, regimul termic va fi foarte variabil. La început se înregistrează valori sub normal, cu maxime medii de 0–2 grade și minime de la -7 la -4 grade. Până în 12 februarie are loc o încălzire consistentă, cu maxime de 10–14 grade și minime ușor pozitive.

La mijlocul intervalului revine răcirea, cu maxime de 2–4 grade și minime negative, apoi temperaturile cresc din nou, apropiindu-se de 10 grade ziua și 0 grade noaptea.

Probabilitatea de precipitații este mai mare între 14 și 17 februarie.

Oltenia

În Oltenia, primele zile sunt reci, cu maxime de -2 până la 2 grade și minime de -4 şi -2 grade. Urmează o încălzire accentuată, astfel încât la mijlocul intervalului se pot atinge 10–14 grade ziua și valori apropiate de 0 grade noaptea.

După 16 februarie apare o nouă răcire, apoi o nouă tendință de încălzire, cu maxime medii de 10–12 grade spre final.

Precipitațiile sunt probabile la începutul intervalului și din nou după 14 februarie.

La munte

La munte, vremea va alterna între episoade reci, cu ger în zonele înalte, și intervale mai blânde, cu temperaturi diurne în general pozitive.

La început, maximele medii vor fi între -4 și 0 grade, iar minimele între -12 și -6 grade. După o scurtă răcire suplimentară, temperaturile vor crește treptat spre -2 şi 2 grade ziua și -8 şi -4 grade noaptea.

Precipitațiile pe arii extinse devin mai probabile după 14 februarie.