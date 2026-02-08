search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea se răcește în următoarele zile. Sunt așteptate ninsori, polei, vânt puternic și temperaturi scăzute. Cod galben de ceață duminică

0
0
Publicat:

Temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00. Specialiștii anunță ninsori, polei și intensificări ale vântului, iar în unele zone minimele vor coborî până la -15 grade Celsius.

Vremea va deveni deosebit de rece. FOTO: Shutterstock
Vremea va deveni deosebit de rece. FOTO: Shutterstock

Conform ANM, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând din seara zilei de luni și până marți seara, ninsorile vor afecta în special Oltenia, Banatul, Transilvania și zonele montane.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 5 și 10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul țării se pot acumula până la 15 l/mp. De asemenea, se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5–10 cm, iar la munte, în general, de aproximativ 15 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în sud-vestul, sudul și estul țării, cu viteze de 45–50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar în noaptea de luni spre marți, 9 spre 10 februarie, va fi ger în Moldova și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî, în general, între -15 și -5 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Capitală

Duminică, temperaturile în București vor fi ușor peste mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul nopții sunt așteptate ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului, când rafalele pot atinge 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade Celsius, iar minimele între -1 și 0 grade.

Luni, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va rămâne mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, izolate. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar minima va coborî până la -6…-4 grade Celsius.

Marți, cerul va fi în continuare predominant noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 2 grade Celsius.

Cod galben de ceaţă în localităţi din nouă judeţe, până la ora 13:00

ANM a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări nowcasting de Cod galben de ceață, valabile pentru zone din nouă județe.

Până la ora 13:00, ceața va afecta local județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, precum și zonele joase din județele Suceava și Vrancea. Fenomenul va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Ceața va fi însoțită pe alocuri de burniță sau ploaie slabă, condiții care, în funcție de specificul local, pot favoriza apariția ghețușului sau a poleiului.

De asemenea, până la ora 12:00, vor fi semnalate condiții similare în județele Caraș-Severin, Arad și Timiș, unde vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât a „sifonat” Dinu Patriciu din banii statului român. Fiicele și fostele soții ale magnatului se bat cu statul la Înalta Curte
libertatea.ro
image
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
"Aurul verde" al României, crescut în laborator: deja folosit în creme, ar putea revoluționa și agricultura
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Document obligatoriu în blocurile de locuințe: ce reguli trebuie să prevadă regulamentul intern
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Miroși de la o poștă!" A băut vodcă toată noaptea și s-a dus la meci: "Dacă mă bagă acum, s-a terminat cariera"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Alertă sumbră pentru România! „Dacă Dacia pleacă, intrăm în faliment de țară”
mediaflux.ro
image
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?