Vremea se răcește în următoarele zile. Sunt așteptate ninsori, polei, vânt puternic și temperaturi scăzute. Cod galben de ceață duminică

Temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 8 februarie, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00. Specialiștii anunță ninsori, polei și intensificări ale vântului, iar în unele zone minimele vor coborî până la -15 grade Celsius.

Conform ANM, temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând din seara zilei de luni și până marți seara, ninsorile vor afecta în special Oltenia, Banatul, Transilvania și zonele montane.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 5 și 10 l/mp, iar în zona montană și în sud-vestul țării se pot acumula până la 15 l/mp. De asemenea, se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5–10 cm, iar la munte, în general, de aproximativ 15 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în sud-vestul, sudul și estul țării, cu viteze de 45–50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice, iar în noaptea de luni spre marți, 9 spre 10 februarie, va fi ger în Moldova și estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî, în general, între -15 și -5 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Capitală

Duminică, temperaturile în București vor fi ușor peste mediile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant noros, iar pe parcursul nopții sunt așteptate ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului, când rafalele pot atinge 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade Celsius, iar minimele între -1 și 0 grade.

Luni, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va rămâne mai mult noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe, izolate. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar minima va coborî până la -6…-4 grade Celsius.

Marți, cerul va fi în continuare predominant noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 2 grade Celsius.

Cod galben de ceaţă în localităţi din nouă judeţe, până la ora 13:00

ANM a emis, duminică dimineață, mai multe atenționări nowcasting de Cod galben de ceață, valabile pentru zone din nouă județe.

Până la ora 13:00, ceața va afecta local județele Botoșani, Galați, Iași și Vaslui, precum și zonele joase din județele Suceava și Vrancea. Fenomenul va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. Ceața va fi însoțită pe alocuri de burniță sau ploaie slabă, condiții care, în funcție de specificul local, pot favoriza apariția ghețușului sau a poleiului.

De asemenea, până la ora 12:00, vor fi semnalate condiții similare în județele Caraș-Severin, Arad și Timiș, unde vizibilitatea va fi redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.