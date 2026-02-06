Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. La cât ajung temperaturile

Meteorologii au publicat vineri, 6 februarie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 9 februarie - 9 martie. În prima parte a perioadei, temperaturile vor fi mai mari decât cele din normalul acestei perioade.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Sunt estimate mediile săptămânale ale abaterilor temperaturii aerului și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006–2025. Fenomenele extreme cu durată scurtă nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 9 - 16 februarie

Potrivit ANM, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de normal pentru acest interval.

Săptămâna 16 - 23 februarie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 23 februarie - 2 martie

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, spun meteorologii.

Săptămâna 2 - 9 martie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.