Ciprian Ciucu majorează chiriile pentru locuințele „convenabile” ale municipalității: „M-a certat un domn cu 120 mp care plătește 400 de lei”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat că Bucureștiul va actualiza, pentru prima dată în aproape două decenii, chiriile pentru locuințele „convenabile” aflate în proprietatea municipalității. Proiectul a fost aprobat vineri, 13 martie, în Consiliul General al Municipiului București.

„A fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele «convenabile», după ce nu a mai fost actualizate de cca. 20 de ani. Am propus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc critetiile de protecție socială să fie protejate”, a explicat Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

„Am rămas certat dar măcar am făcut nițică drepate”

Primarul general a relatat că, în timpul ședinței, a fost criticat de un locatar care plătește o chirie modică într-o zonă centrală a orașului.

„Altfel, «fun fact», a venit în şedintă să mă certe un domn care locuiește pe undeva pe lângă Grădina Icoanei, între două ambasade, care plăteşte în jur de 400 de lei pentru 120 mp. Am rămas certat dar măcar am făcut nițică drepate sutelor de mii de bucureșteni care în ultimii 20 de ani și-au luat case prin credite imobiliare la care au platit și încă plătesc pe 20 sau 30 de ani. Cunosc sentimentul...”

„Voi face, dupa 35 de ani, lumină în activele patrimoniale ale Bucureștiului!”

Edilul a dispus verificări extinse ale fondului locativ administrat de municipalitate, după ce a primit informații că unele apartamente ar fi fost transformate ilegal în spații Airbnb, iar altele în terase:

„Altfel, am ordonat ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice temeinic apartament cu apartament. Am informații că unele au fost transformate ilegal în Airbnb-uri și unele spații luate de ong-uri fake (respect ONG-urile serioase, nu e cazul lor), făcute terase/restaurante. Voi face, dupa 35 de ani, lumină în activele patrimoniale ale Bucureștiului! La redactarea acestui proiect cel mai mult a muncit Viceprimarul Stelian Bujduveanu. Mă bucur că l-am putut pune pe ordinea de zi și că a fost votat!”, a detaliat Ciprian Ciucu.