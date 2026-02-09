Vremea luni, 9 februarie. Se întorc ninsorile iar temperaturile sunt în scădere

Vremea de mâine va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu ninsori în zonele sudice, estice și montane, iar în rest, mai ales ploi.

Valorile termice diurne vor scădea accentuat în regiunile extracarpatice, iar cele nocturne și în centrul țării, astfel că noaptea va fi geroasă în cea mai mare parte a Moldovei și în estul Transilvaniei.

În timpul zilei, cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații pe arii restrânse: ninsori în sud și est, iar în celelalte regiuni, mai ales ploi. Spre seară și în cursul nopții, cerul va deveni variabil în nord-est și va rămâne noros în celelalte zone, cu ninsori extinse în sud-vest și vest, anunță Observator.

alocuri se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp, iar stratul de zăpadă va atinge grosimi de 5...10 cm. Izolat, se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, dar și pe alocuri în centru, cu viteze de 45...50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 11 grade în Banat și Crișana, iar cele minime între -15 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Crișana. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe arii restrânse.

În București, vremea se va răci accentuat față de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va ninge slab, trecător. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă între -6 și -4 grade.

La munte, vremea va fi în general închisă, cu ninsori extinse, mai ales în Munții Apuseni și în Carpații Meridionali. Se va depune un strat consistent de zăpadă, de aproximativ 15 cm. Vântul va sufla tare, în special în Munții Banatului și la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 80–90 km/h, determinând viscol temporar. Local, se va forma polei sau ghețuș.