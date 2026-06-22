Alertă meteo: Caniculă de 34 de grade și vijelii în nordul țării. Județele pentru care s-a emis cod galben de furtuni

Meteorologii au transmis că luni, 22 iunie, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi de până la 35-36 de grade. În paralel, instabilitatea atmosferică va afecta mai multe județe, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice, unde local indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate din a doua parte a zilei, la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi în Banat, Crișana și, pe arii mai restrânse, în restul Transilvaniei și al zonei montane.

În Oltenia și Muntenia, precum și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și, pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1–3 cm).

În intervale scurte de timp (1–3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 30–40 l/mp, cu precădere la munte și în Banat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele vor atinge în general 50–60 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26–28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11–12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20–21 de grade pe litoral.

În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 31–32 de grade, iar cea minimă de 17–19 grade.

Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și instabilitate atmosferică

De asemenea, meteorologii au emis un cod galben de temperaturi ridicate, valabil luni, între orele 12:00 - 21:00, zonele afectate fiind Maramureș, nordul-vestul și nord-estul Transilvaniei.

În Maramureș, nord-vestul și nord-estul Transilvaniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unități.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

Tot în această perioadă, meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, zonele afectate fiind Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali

În intervalul menționat, la început în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali, apoi în Banat, Crișana și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.