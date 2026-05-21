Vremea de joi, 21 mai, în România. Averse, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni

Vremea va fi instabilă joi în jumătatea de est a țării, unde meteorologii anunță averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 19 și 26 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și în zonele montane. În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp și, pe arii restrânse, la peste 30 l/mp. Izolat, va cădea grindină.

În restul țării, ploile vor apărea pe spații restrânse, în special după-amiaza.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 50-65 km/h. În celelalte regiuni, viteza vântului va ajunge local la 45-55 km/h, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor depăși 60-90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade, iar cele minime între 10 și 16 grade. Izolat, se va forma ceață.

Vremea în București

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge la 6-8 l/mp, iar izolat pot depăși 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 23-25 de grade. Minima nopții va coborî la 13-14 grade.

La Cluj-Napoca, meteorologii anunță înnorări temporare și posibile averse. Temperaturile rămân însă ridicate pentru această perioadă, cu maxime de aproximativ 21 de grade și minime de 14 grade. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea pe litoral

Pe litoral, vremea va fi instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate și sunt așteptate averse moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare în timpul zilei, cu rafale de până la 50-55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar cele minime între 15 și 16 grade. Sunt posibile condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori între 14 și 16 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu averse și descărcări electrice pe arii extinse. În Carpații Occidentali, fenomenele vor apărea izolat.

Cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp și, pe spații mici, chiar 30 l/mp. Izolat, este posibilă căderea grindinei. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, cu rafale de până la 90 km/h.