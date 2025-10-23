Prognoza meteo joi, 23 octombrie: Vremea se menține caldă, cu temperaturi de până la 25 de grade în unele regiuni

Meteorologii au anunțat joi, 23 octombrie, că vremea continuă să se încălzească în majoritatea țării. În unele regiuni, temperaturile pot ajunge la 25 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan, deși va bate vântul, temperaturile urcă până la 25 de grade, scrie ProTV.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, ceața este densă în prima parte a zilei, iar temperaturile vor fi cu 2-3 grade mai mari decât miercuri. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, temperaturile maxime ajung la 19 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vor fi în jur de 20...21 de grade, însă cerul va fi înnorat. La noapte ploile se extind în această zonă.

În vestul țării va ploua în timpul nopții, însă temperaturile pot atinge chiar și 25 de grade. Vântul se intensifică pe parcursul zilei.

În Transilvania, temperaturile maxime urcă până la 21 de grade. La noapte o să plouă în vestul provinciei.

În Oltenia, temperaturile ajung la 21...22 de grade. După lăsarea nopții se adună norii și apar ceva ploi.

În București se mai încălzește puțin. Vântul va bate moderat, iar temperaturile maxime vor fi de 23 de grade.

La munte, ziua aduce atmosferă schimbătoare, înnorări și poate câțiva stropi de ploaie. Seara, apar averse destul de serioase, în special în masivele vestice, iar vântul bate din ce în ce mai tare pe creste.