Prognoza meteo luni, 27 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și maxime de până la 17 grade

Meteorologii au anunțat că luni, 27 octombrie, temperaturile din toată țara se vor apropia de cele specifice perioadei.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cu excepția estului Transilvaniei, unde temperaturile vor fi ușor mai scăzute, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în primele ore în Dobrogea, local în Muntenia, pe arii restrânse în sudul și estul Olteniei și al Transilvaniei, precum și în jumătatea sudică a Moldovei.

Spre seară și noaptea, norii se vor extinde dinspre vest și vor acoperi treptat toate regiunile.

Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și pe arii restrânse în Oltenia, Moldova și posibil în Muntenia. La munte, cu precădere în a doua parte a intervalului, la altitudini de peste 1400 m, vor fi ninsori și lapoviță.

În zonele de nord-vest, centru și sudul țării, dar și la munte, vântul va sufla slab și moderat, cu viteze în general de 40-50 km/h. Spre seară se va intensifica pe crestele montane, cu rafale de peste 70-90 km/h, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar minimele între -1 și 10 grade, cele mai scăzute fiind în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață.

Vremea în București

În București, cerul va avea înnorări în prima jumătate a zilei, când trecător va ploua slab, apoi va deveni variabil, dar pe parcursul nopții se va înnora din nou.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de 3-5 grade.