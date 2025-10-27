search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prognoza meteo luni, 27 octombrie. Ploi în mai multe regiuni și maxime de până la 17 grade

0
0
Publicat:

Meteorologii au anunțat că luni, 27 octombrie, temperaturile din toată țara se vor apropia de cele specifice perioadei.

Vremea luni, 27 octombrie/FOTO: Shutterstock
Vremea luni, 27 octombrie/FOTO: Shutterstock

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cu excepția estului Transilvaniei, unde temperaturile vor fi ușor mai scăzute, valorile termice diurne se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în primele ore în Dobrogea, local în Muntenia, pe arii restrânse în sudul și estul Olteniei și al Transilvaniei, precum și în jumătatea sudică a Moldovei.

Spre seară și noaptea, norii se vor extinde dinspre vest și vor acoperi treptat toate regiunile.

Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și pe arii restrânse în Oltenia, Moldova și posibil în Muntenia. La munte, cu precădere în a doua parte a intervalului, la altitudini de peste 1400 m, vor fi ninsori și lapoviță.

În zonele de nord-vest, centru și sudul țării, dar și la munte, vântul va sufla slab și moderat, cu viteze în general de 40-50 km/h. Spre seară se va intensifica pe crestele montane, cu rafale de peste 70-90 km/h, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 17 grade, iar minimele între -1 și 10 grade, cele mai scăzute fiind în depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea pe suprafețe mici va fi ceață.

Vremea în București

În București, cerul va avea înnorări în prima jumătate a zilei, când trecător va ploua slab, apoi va deveni variabil, dar pe parcursul nopții se va înnora din nou.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de 3-5 grade.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care riscă să rămână SINGURE. Cum pot atrage acești nativi iubirea adevărată
gandul.ro
image
Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia! Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public
mediafax.ro
image
Românca celebră care l-a impresionat până și pe David Beckham. Ce mesaj i-a transmis starul din fotbal acesteia: ”Sunt mândru de tine”
fanatik.ro
image
Primul ordin dat de Vladimir Putin după ce a testat „Burevestnik”, racheta cu „rază de acțiune nelimitată”
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
antena3.ro
image
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe președintele României să râdă
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Cât ar trebui să fie umiditatea ideală în casă: valorile recomandate de specialiști pentru un aer sănătos
playtech.ro
image
Cât valorează coeficientul UEFA al Universității Craiova după egalul cu Noah. Oltenii, aproape de zona roșie în Conference League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a stat pe gânduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso în vestiar și i-a spus câteva cuvinte! Decizia antrenorului
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
A apărut noul calendar ortodox 2026. Pe ce dată pică Floriile, Paștele și Rusaliile anul următor
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru bogați și personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
click.ro
image
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Regina Letizia Felipe Leonor și Sofia profimedia 1047996945 jpg
Mama măsura XS, fiicele cu siluete... lumești. Regina Letizia, superbă, dar îngrijorător de slabă la Premiile Prințesa de Asturia
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
image
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele

OK! Magazine

image
Imagini noi și așteptate cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Copiii lui Harry au moștenit celebrul păr roșcat al tatălui lor

Click! Pentru femei

image
Cele 3 semne zodiacale chinezești care atrag abundența în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie 2025

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?