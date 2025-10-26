Vremea duminică, 26 octombrie. Atmosferă mohorâtă în toată țara, ploi slabe și vânt intens. La cât ajung temperaturile

Duminică, 26 octombrie, vremea rămâne în general rece în cea mai mare parte a țării, cu ploi slabe în Oltenia, Banat, Crișana și Muntenia, iar pe arii restrânse și în Transilvania. În est și sud-est se mai arată soarele, iar temperaturile urcă până la 18–19 grade, peste valorile normale ale perioadei. În sud, însă, se mai răcește ușor, iar vântul va sufla moderat spre tare în Moldova, Dobrogea și pe crestele montane.

În Dobrogea și Bărăgan vremea este schimbătoare, cu vânt mai intens și temperaturi de până la 19 grade.

În Moldova și nordul Munteniei, temperaturile vor fi de 18–19 grade, cu perioade cu soare, dar și înnorări și posibile ploi slabe, vântul va sufla mai susținut.

Se-adună norii și în nordul Moldovei și în Bucovina, vin și câteva ploi, iar vântul agită atmosfera. Temperaturile cresc ușor față de ieri și vor ajunge pe la 18 grade la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță vreme neplăcută, mulți nori și ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei. Se încălzește ușor și la amiază se ating cel mult 16 grade.

Și în vestul țării, atmosfera rămâne închisă toată ziua, o să plouă, iar pe timpul nopții vântul va crește în intensitate în Banat. Temperaturile vor ajunge până la 16 grade.

În Transilvania găsim mulți nori și câteva ploi, mai ales în vestul provinciei, iar la munte, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se încălzește usor și după prânz se ating 17 grade la Alba Iulia.

În Oltenia avem o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și câteva ploi slabe. Ploile continuă și pe timpul nopții, iar vântul crește în intensitate. La amiază se face mai răcoare decat ieri și vor fi cel mult 16 grade.

În sudul țării, cerul rămâne acoperit de nori, se intensifică vântul și o să plouă slab. La amiază vor fi temperaturi de până la 18 grade.

Vremea în București

În Capitală va fi o vreme mohorâtă și va exista o ușoară răcire față de zilele precedente, cu posibile ploi dimineața și seara, temperatură maximă va fi de 17 grade. Noaptea, norii persistă, minima ajunge la 10 grade.

Vremea la munte

Meteorologii anunță că la munte vor fi predominant nori, ploi slabe, iar la altitudini mari, lapoviță și ninsoare; vântul va sufla moderat, cu intensificări pe creste.