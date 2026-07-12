Cum va fi vremea în iarna 2026-2027. Veștile nu sunt bune pentru România

Se conturează deja primele estimări despre cum ar putea fi iarna 2026-2027, iar tabloul pare diferit față de anii trecuți. Site-ul Severe Weather Europe a publicat o analiză potrivit căreia condițiile din atmosferă și din oceane ar putea duce la o iarnă cu mai multe episoade de vreme rea, atât în Europa, cât și în America de Nord, cu valuri mai dese de aer rece venit din Arctica. Meteorologii avertizează totuși că e prematur să se vorbească despre cum va fi vremea concret în România, pentru că astfel de prognoze arată doar tendințe generale, nu ce se întâmplă exact într-o țară anume.

Ce arată primele prognoze pentru iarna 2026-2027

Analiza Severe Weather Europe se bazează pe evoluția mai multor factori climatici care influențează circulația atmosferică la nivel global. Cel mai important dintre aceștia este formarea unui Super El Niño - încălzirea puternică a apelor din Oceanul Pacific ecuatorial.

Potrivit meteorologilor, acest proces poate schimba circulația atmosferică din întreaga emisferă nordică și poate crește șansele ca Vârtejul Polar - sistemul de vânturi puternice care ține aerul rece blocat în Arctica - să fie perturbat.

Ce este Vârtejul Polar și de ce contează

Vârtejul polar (sau vortexul polar) este un ciclon de mare anvergură, cu presiune scăzută, care înconjoară regiunile polare ale Pământului. Acesta menține aerul extrem de rece cantonat la Polul Nord și Polul Sud, acționând ca un baraj natural în timpul iernii

Atunci când acest sistem slăbește sau se fragmentează, masele de aer arctic pot coborî spre Europa, Asia sau America de Nord, favorizând episoade de frig accentuat și ninsori.

Meteorologii precizează însă că o perturbare a Vârtejului Polar nu înseamnă automat că întreaga Europă va avea o iarnă geroasă. Efectele diferă de la o regiune la alta și depind de modul în care se poziționează sistemele de presiune și curenții atmosferici în lunile de iarnă.

Ce înseamnă pentru România

Deocamdată, analiza nu permite o prognoză exactă pentru România. Specialiștii explică faptul că este posibil ca Europa să fie afectată de mai multe episoade de aer rece decât în ultimii ani, însă nu se poate spune încă unde vor fi cele mai scăzute temperaturi sau cele mai abundente ninsori.

Prognozele sezoniere vor deveni mai precise în toamnă, când modelele meteorologice vor putea estima cu mai multă acuratețe circulația atmosferică din lunile decembrie, ianuarie și februarie.

Până atunci, concluzia meteorologilor este una prudentă: iarna 2026–2027 ar putea fi mai agitată decât sezoanele recente, însă vremea din România va depinde de modul în care aceste fenomene globale vor influența circulația atmosferică la nivel regional.