Administrația Trump vizează restricționarea tratamentelor de tranziție de gen pentru minorii din SUA

Secretarul Sănătății din administrația Trump, Robert Kennedy Jr., a anunțat joi un set de măsuri care urmăresc să limiteze drastic accesul minorilor transgender din Statele Unite la tratamente de tranziție de gen, inclusiv în statele în care aceste proceduri medicale sunt legale. Anunțul a stârnit reacții dure din partea profesioniștilor din domeniul sănătății și a organizațiilor de susținere a comunității LGBT+, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit lui Robert Kennedy Jr., „așa-numita asistență medicală de afirmare a genului” ar fi fost motivată de „considerații ideologice” și ar fi provocat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”. Oficialul american a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă, justificând astfel schimbarea de politică.

Măsurile anunțate prevăd reducerea semnificativă a finanțării federale pentru spitalele care oferă tratamente hormonale sau chirurgicale minorilor care nu se identifică cu genul atribuit la naștere. În aceste condiții, accesul la astfel de proceduri ar putea deveni extrem de dificil sau chiar imposibil.

Reacțiile nu au întârziat să apară. „Tratamentele pentru tranziția de gen sunt îngrijiri care salvează vieți”, a declarat Jamila Perritt, reprezentantă a organizației Physicians for Reproductive Health, într-un comunicat în care a denunțat un „atac deliberat și țintit asupra tinerilor transgender, a familiilor lor și a medicilor angajați să ofere pacienților îngrijirea de care au nevoie”.

Acțiunile anunțate de Departamentul Sănătății vor fi supuse consultării publice și este de așteptat să fie contestate în instanță de organizații civice sau de state conduse de democrați, în cazul în care vor fi adoptate.

De la revenirea la putere, Donald Trump a anulat mai multe măsuri favorabile persoanelor transgender, inclusiv prin decizia de a le exclude din forțele armate. În luna mai, Departamentul Sănătății a publicat un raport amplu care avertiza asupra „riscurilor semnificative” asociate tratamentelor de tranziție de gen, document contestat însă de comunitatea științifică.

Accesul minorilor la tratamente hormonale sau chirurgicale pentru tranziția de gen rămâne un subiect de dezbatere intensă în Statele Unite, dar și în alte țări din lume.