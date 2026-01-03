Prognoza meteo pentru, sâmbătă 3 ianuarie: ninsori, ploi și intensificări ale vântului

Vremea va continua să se răcească, sâmbătă, în cea mai mare parte a țării, în timp ce în sud-est se așteaptă o ușoară creștere a temperaturilor. Cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor apărea temporar în majoritatea regiunilor.

Valorile termice vor fi în creștere în sud-est, în timp ce în centrul și nord-estul țării se va resimți o răcire a vremii. În restul teritoriului, temperaturile nu vor înregistra variații semnificative față de ziua precedentă. Precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse, cu cantități mai importante în sud-vest, unde se pot acumula între 10 și 20 l/mp, iar izolat chiar peste 25 l/mp.

În Dobrogea va ploua, în timp ce în Banat, Oltenia și Muntenia sunt așteptate precipitații mixte. Ploi și lapoviță vor fi semnalate local și în Crișana și Moldova, iar în Maramureș, Transilvania și în zonele de deal și de munte vor predomina ninsorile. Stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5–15 centimetri în zonele montane și deluroase, dar și local în Transilvania, iar pe timpul nopții și în Oltenia și nord-vestul Munteniei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și la munte, unde rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Orientali, vântul va sufla cu până la 85 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 0 și 13 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-estul țării. Minimele vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 4 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață. Presiunea atmosferică va fi în creștere treptată, însă se va menține un câmp ciclonic.

Vremea în București și Cluj

Astăzi, vremea va fi ușor mai caldă, cerul va rămâne mai mult noros, cu ploi slabe temporare, iar noaptea vor reapărea condițiile de polei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 8 grade, iar minima va fi cuprinsă între -1 și 1 grad.

În Cluj, vremea va fi mai rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și 1 grad Celsius.

Vremea la munte

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi în special sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va continua să se depună, atingând grosimi de 5–15 centimetri. Vântul va avea intensificări, cu rafale de 50–70 km/h, iar la altitudini mari, în Carpații Orientali, va depăși temporar 75–85 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. Temperaturile vor fi apropiate de cele din intervalul precedent.