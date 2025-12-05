Județul care se află sub Cod Roșu de vânt. Temperaturi peste normalul perioadei în restul țării

Meteorologii ANM anunță că valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie. Un cod roșu de vânt puternic a fost emis vineri, 5 decembrie, pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod roșu de vânt puternic pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin. Avertizarea este valabilă vineri, 5 decembrie, între orele 7:35 și 9:00.

Localitățile vizate sunt: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

„Se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului care vor depăși la rafală 90 km/h”, a transmis ANM.

În regiunile extracarpatice, cerul va fi predominant închis, iar pe alocuri, mai ales în a doua parte a intervalului, se vor semnala ploi slabe sau burniță.

„În regiunile extracarpatice vremea va fi predominant închisă, cu nebulozitate persistentă pe tot parcursul intervalului, iar ploi slabe sau burniță vor fi pe alocuri, îndeosebi în a doua jumătate a intervalului”, transmite ANM.

În celelalte regiuni, cerul va fi temporar noros, iar precipitații trecătoare sunt posibile în Banat și izolat în sudul Crișanei. „În vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi cantități de apă de 10–20 l/mp în masivele din sud-vestul țării”, precizează meteorologii.

Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu viteze de 40–55 km/h, iar „pe parcursul zilei în sudul Banatului vor fi rafale de 60–70 km/h și de peste 80–90 km/h în zonele de munte, dar mai ales în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali”.

În restul teritoriului, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 15 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 10 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Cod portocaliu de vânt

Potrivit meteorologilor, codul portocaliu este valabil până pe 6 decembrie, ora 22.00.

Meteorologii precizează că „vântul va avea intensificări în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est. Vor fi viteze în general de 45–55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60–80 km/h”.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi predominant închisă, iar valorile termice se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată.

Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală în general de 40–50 km/h”, mai transmit meteorologii.

Temperatura maximă va fi de 10–11 grade, iar cea minimă de 5–6 grade.