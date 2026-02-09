search
Luni, 9 Februarie 2026
Meteorologii anunţă o răcire accentuată a vremii: cod galben de ger în mai multe județe. În Capitală va fi deosebit de rece

Meteorologii anunţă, luni, o răcire accentuată a vremii, precipitaţii sub formă de ninsoare şi intensificări ale vântului, până miercuri dimineaţă.

Meteorologii anunță ninsori FOTO: Adevărul
Meteorologii anunță ninsori FOTO: Adevărul

Potrivit ANM, până miercuri la ora 10.00, temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare în sud-vestul ţării.

”În special în Oltenia, se vor acumula cantităţi de apă de 5...10 l/mp şi izolat de 15...20 l/mp şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...15 cm. Ninsori slabe vor fi şi în sudul şi centrul ţării. Izolat se va forma polei sau gheţuş”, a transmis ANM.

Local în sud-vest, sud şi est şi pe alocuri în centrul ţării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45...50 km/h, iar la altitudini mari în Carpaţii Meridionali rafalele vor depăşi 70…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

”Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice şi local în centrul teritoriului”, precizează sursa citată.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben, până marţi la ora 10.00, pentru Moldova şi estul Transilvaniei.

Harta ANM
Harta ANM

”Pe parcursul zilei de luni, temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 şi -3 grade. În noaptea de luni spre marţi (9/10 februarie) va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 şi -10 grade”, a transmis ANM.

Sunt vizate judeţele Bacău, Botoşani, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vrancea şi Vaslui.

De asemenea, este cod galben de vânt puternic, până marţi după-amiază, în sudul Banatului.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaţilor Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăşi 70...90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă”, a transmis ANM.

Vremea în București

Astfel, în intervalul 9 februarie, ora 10:00 - 10 februarie, ora 8:00, în Capitală, vremea va fi deosebit de rece, cerul va fi mai mult noros şi, trecător, în prima parte a zilei va ninge slab.

Vântul va avea temporar intensificări, cu rafale în general de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de zero grade, iar cea minimă de la -6 la -4 grade.

De asemenea, în perioada 10 februarie, ora 8:00 - 11 februarie, ora 10:00, cerul va fi mai mult noros şi noaptea, trecător, va ninge slab, iar vântul va sufla slab şi moderat. 

Meteo

