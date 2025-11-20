Praful saharian revine deasupra României în următoarele zile. Prognoza ANM pe regiuni

Un nou val de praf saharian traversează România în următoarele zile, iar specialiștii de la ANM avertizează că particulele vor deveni vizibile în anumite regiuni ale țării odată cu apariția ploilor.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că, în perioada 21-23 noiembrie, o masă de praf saharian va traversa România şi că depunerile ar putea fi observate inițial în zonele de vest, nord-vest și nord ale țării, urmând ca ulterior fenomenul să fie mai vizibil în regiunile estice, în perioadele în care vor cădea precipitații. Potrivit meteorologilor, particulele purtate de curenții atmosferici se depun mai ușor atunci când se combină cu ploile, ceea ce poate duce la apariția unor pelicule fine de culoare gălbuie pe mașini, ferestre sau diverse suprafețe.

„În perioada 21 - 23 noiembrie, circulația aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României.

Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”, a transmis ANM.

Transportul maselor de praf saharian este urmărit în timp real de experții Serviciului de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), platforma furnizând date actualizate despre traseul și concentrația particulelor în atmosferă.