Praf saharian deasupra României. Un medic pneumolog ne învață cum să respirăm corect pentru a fi cât mai puțin afectați

România se va afla în aceste zile sub un nor de praf saharian, a anunțat Administraţia Naţională de Meteorologie. Însă, spun specialiștii, față de alți ani, de această dată este foarte probabil ca particulele să nu se depună pe sol și suprafețe, ci să rămână suspendate în aer. Un motiv în plus să ne luăm măsuri de precauție.

Până pe 13 martie, circulația sud-vestică a aerului va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către sud-estul Europei și deasupra României începând cu dimineața zilei de marți (11 martie). Meteorologii spun că depunerile de praf vor putea fi observate la început în vestul și centrul țării, apoi în sud și sud-est, însă doar dacă va ploua.

Fizician: Concentrația cea mai mare se va înregistra în estul țării”

Silviu Gurlui, profesor de Fizică în cadrul Universității din Iași, a explicat că în această perioadă întreg teritoriul României va fi măturat de praful saharian, însă cea mai mare concentrație se va regăsi în zona de est a țării, în Moldova. „Ne așteaptă două zile încărcate zdravăn cu praf saharian, începând de azi după amiază și mai ales mâine, continuând până miercuri. Concentrația cea mai mare va acoperi estul țării, inclusiv Moldova. Dar toată țara va fi, practic, măturată de la vest la est”, a precizat specialistul. „Acest lucru va putea influența temperatura atmosferei, va încălzi atmosfera. Indirect, va crește poluarea la sol prin efectul inversiunii termice induse. Puțin probabil să avem poluare crescută la sol direct cu praf saharian pe cât poluarea clasică, presată la sol prin acest efect de încălzire a atmosferei. Probabilitatea să avem precipitații în aceasta perioadă pare foarte redusă, din acest motiv, „revărsarea" prafului peste sol/vegetație, mașini este puțin probabil să mai lase acea imagine dezgustătoare, strat maroniu/portocaliu”, continuă expertul.

Acesta a precizat că fenomenul nu este unul îngrijorător, care să ne sperie sau să producă panică. Măsuri suplimentare de precauție ar trebui să-și ia doar persoanele alergice. „În aparență, nu trebuie să ne îngrijorăm. Depinde de unde e „săltat” praful și care sunt materialele industriale lăsate în urmă: particule rezultate din deșeuri degradate, fragmente, materiale descompuse, organisme purtate în aer și pe ce traiectorii călătoresc aerosolii formați care pot agăța, pe distante lungi, alți poluanți. Pentru cei alergici, să aveți grijă! Măsurile de igienă sunt de luat în seamă mai ales pentru alergici”.

„Praful saharian ar putea agrava simptomele unor afecțiuni respiratorii cronice”

Dr. Beatrice Mahler, medic pneumolog în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, a explicat pentru „Adevărul” că, într-adevăr, expuse unui anumit risc sunt persoanele care suferă de anumite afecțiuni respiratorii cronice sau alergii. „Praful saharian modifică într-o oarecare măsură calitatea aerului și induce la nivelul căilor respiratorii o iritație locală. Acest efect este resimțit mai ales de persoanele care sunt afectate de boli cronice respiratorii sau alergii. Consecința? Acești pacienți pot prezenta manifestări ale bolilor de bază. Adică să strănute, să tușească, să necesite o doză suplimentară de medicație din cea pe care de regulă o folosesc”, a precizat medicul. Aceste simptome, continuă dr. Mahler, pot fi mai mult sau mai puțin deranjante. „Atâta timp cât mișcarea vântului este prezentă, efectul asupra căilor respiratorii este oarecum diminuat. Acesta depinde foarte mult de condițiile atmosferice care vor fi prezente în următoarele zile, de plafonul de nori care reduce mișcarea aerului, de ploaia care face ca praful saharian din atmosferă să ajungă pe sol și alte suprafețe”.

Masca de protecție este inutilă

Însă, dacă o persoană sănătoasă nu ar trebui să-și facă griji, în cazul unui pacient cronic există o serie de măsuri de protecție, explică în continuare medicul pneumolog. „În cazul unei persoane sănătoase, organismul are capacitatea de a se proteja singur. Își activează anumite mecanisme de protecție. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ajuta este să ne hidratăm corespunzător și să ne spălăm cât se poate de de frecvent mucoasele. Concret, să ne curățăm nasul cu soluție de apă de mare, să ne spălăm pe față când ajungem în casă, după ce am petrecut o zi în aer liber”.

Masca de protecție, mai spune specialistul, nu ne va feri de inhalarea particulelor de praf pentru că acestea sunt în cantitate mică și extrem de fine. „Recomandat ar fi s-o purtăm doar în cazul în care aerul ar deveni foarte încărcat, dacă praful ar fi vizibil în atmosferă. Ceea ce, deocamdată, nu e cazul. Sigur, masca poate fi recomandată persoanelor care sunt deja cunoscute cu boli pulmonare cronice, dar altfel trebuie să vă spun că nu ajută prea mult”.

Nu este recomandată nici izolarea în casă, continuă dr. Mahler. „Este o măsură extremă și nu cred că este cazul. Sigur, dacă atmosfera devine încărcată, atunci da, stăm în casă, nu deschidem geamurile, folosim aparate de filtrare a aerului din locuință. Dar nu este cazul acum”.

De ce ar trebui să respirăm cât mai mult pe nas

Însă, continuă medicul, ne putem feri în alte moduri. „Ce nu se recomandă în aceste zile, când praful saharian există în concentrație crescută în aer, este să facem activități în aer liber, activități intense. Motivul? Odată cu respirația alertă, automat crește și cantitatea de aer viciat pe care îl inhalăm”.

Dr. Beatrice Mahler a precizat că de un real ajutor ar putea fi modul în care respirăm. „Trebuie știut faptul că o respirație pe nas poate împiedica particulele de praf să pătrundă în organism. Nasul este un filtru foarte bun prin acei perișori existenți însă și mucusul are un rol extrem de important pentru că umezește și reține praful. Organismul are niște mecanisme de apărare foarte bune la nivelul nasului care trebuie folosite”.

Medicul ne-a spus că situația nu trebuie să ne alarmeze, căci nu există nici un risc să ne îmbolnăvim de plămâni. „Praful saharian este prezent în aerul pe care îl respirăm doar două, trei zile pe an. Cel puțin acestea au fost atenționările până în acest moment. Este o perioadă de timp foarte scurtă și nu ar trebui să ne îngrijorăm. Din păcate, sunt alți poluanți care acționează și care pot produce o legătură între boli cronice și prezența lor în aerul atmosferic. Nu cred că praful saharian poate fi incriminat. Cred că este doar un moment care poate produce o acutizare a unor boli cronice. Poate produce un discomfort, dar nu mai mult de atât”.

Din noaptea de miercuri spre joi (12/13 martie), masa de aer încărcată cu particule de praf saharian se va îndepărta de țara noastră.