Alertă meteo extinsă: vânt puternic, ploi torențiale și risc de inundații în mai multe zone. IGSU: „Evitați deplasările neesențiale”

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că avertizările meteorologice privind instabilitatea atmosferică accentuată rămân în vigoare până mâine, ora 10:00, potrivit prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Potrivit autorităților, fenomenele prognozate includ furtuni, intensificări ale vântului, averse torențiale și posibile inundații locale, în special în zonele afectate de acumulări rapide de apă.

IGSU transmite populației un set de recomandări stricte pentru evitarea incidentelor. Astfel, oamenii sunt sfătuiți să amâne deplasările care nu sunt absolut necesare și să evite adăpostirea sau parcarea autovehiculelor în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau clădirilor de pe care se pot desprinde elemente de construcție.

În timpul manifestării fenomenelor severe, autoritățile recomandă ca oamenii să se adăpostească în interiorul clădirilor și să închidă ferestrele.

Șoferii sunt sfătuiți să oprească în locuri sigure în cazul în care vizibilitatea scade semnificativ sau există riscul căderii arborilor, evitând zonele expuse liniilor electrice.

De asemenea, populația este avertizată să nu traverseze străzi inundate, întrucât adâncimea apei poate fi dificil de evaluat, iar curenții pot fi periculoși.

IGSU recomandă urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale și utilizarea platformelor de informare precum fiipregatit.ro, aplicația DSU și site-ul ANM pentru actualizări privind evoluția fenomenelor meteo.