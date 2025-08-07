Județul care intră sub Cod Roșu de ploi torențiale și descărcări electrice. Avertizare nowcasting

Județul care intră sub Cod Roșu de ploi torențiale și descărcări electrice. Avertizare nowcasting0
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 7 august, o avertizare nowcasting de Cod Roșu de ploi torențiale și grindină ce vizează județul Prahova.
Potrivit ANM, avertizarea nowcasting intră în vigoare joi, ora 16.40 și este valabilă până la ora 18.00
Este vizat județul Prahova, respectiv localitățile: Vărbilău, Aluniș, Bertea, Ștefești, Cosminele;
„Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula peste 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de peste 40 l/mp” a transmis ANM.