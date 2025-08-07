search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
Cod portocaliu de averse și vijelii, joi după-amiază. Ce zonă din țară este afectată

Publicat:

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vijelii şi averse torenţiale, valabilă în următoarele ore.

ANM a emis un cod portocaliu de averse și vijelii FOTO Arhivă
ANM a emis un cod portocaliu de averse și vijelii FOTO Arhivă

Codul portocaliu este valabil în zona județului Prahova, au transmis meteorologii, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, până la ora 15:30, în judeţul avertizate, localitatea Valea Doftanei, se vor semnala averse cu caracter torenţial (20 - 40 litri de apă/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină. În zona avertizată, în ultima oră, s-au acumulat deja cantităţi de apă de 20 - 25 l/mp.

Tot în următoarea oră vor fi în vigoare avertizări Cod galben de vreme instabilă în judeţele: Prahova (localităţile: Breaza, Comarnic, Măneciu, Brebu, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Poiana Câmpina, Cornu, Aluniş, Şotrile, Bertea, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Ştefeşti, Adunaţi, Secăria, Talea, Măneciu, Drajna, Ceraşu, Starchiojd, Poseşti şi Bătrâni), Dâmboviţa (în Bezdead) şi Buzău (la: Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Siriu, Scorţoasa, Pănătău, Cătina, Cozieni, Brăeşti, Unguriu, Colţi, Bozioru, Odăile, Căneşti şi Chiliile).

În aceste areale vor cădea averse torenţiale, însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Meteo

