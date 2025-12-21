Cum e vremea duminică, 21 decembrie. Cod galben de ceață în sute de localități. Unde sunt anunțate precipitații

Duminică dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile în sute de localități. Sunt așteptate și precipitații, mai ales în partea de nord a țării. În rest, termometrele trec de valorile normale ale perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că la ora 8:42 a intrat în vigoare o avertizare Cod galben de ceață, valabilă până la ora 11 în județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Luna, Călărași, Săndulești, Tureni, Aiton, Ploscoș.

Se va semnala „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei”.

Între orele 9 și 11 e Cod galben de ceață și în:

Județul Caraş-Severin: Reșița, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Carașova, Prigor, Lupac, Păltiniș, Sichevița, Măureni, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Târnova, Coronini, Forotic, Ramna, Eftimie Murgu, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier;Județul Arad: Lipova, Sebiș, Gurahonț, Zăbrani, Hălmagiu, Vârfurile, Buteni, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Conop, Păuliș, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Dieci, Pleșcuța, Dezna, Ususău, Bata;

Județul Bihor: Aleșd, Ștei, Tileagd, Bratca, Buntești, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Șuncuiuș, Aștileu, Pietroasa, Lunca, Drăgănești, Rieni, Vașcău, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Câmpani, Măgești, Bulz, Budureasa, Cărpinet, Nucet, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos;Județul Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Giera;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orăștie, Călan, Simeria, Uricani, Hațeg, Aninoasa, Pui, Băița, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Baru, Sălașu de Sus, Geoagiu, Teliucu Inferior, Vețel, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Bănița, Vorța, Pestișu Mic, Mărtinești, Burjuc, Cârjiți;

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Stejari, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Jupânești, Turcinești, Câlnic, Hurezani, Bărbătești;

Județul Olt: Caracal, Balș, Drăgănești-Olt, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Dăneasa, Dobrosloveni, Traian, Stoicănești, Redea, Gostavățu, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Drăghiceni, Vulpeni, Bârza, Băbiciu, Stoenești, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Mihăești, Vlădila, Dobrun, Osica de Jos, Baldovinești, Văleni, Seaca;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Apele Vii, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua.

Și în aceste zone se va semnala, local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Județul Sibiu: Sibiu, Tălmaciu, Șelimbăr, Boița (unde ceața va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului)

Județul Galaţi: Galați, Pechea, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vânători, Braniștea, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Rediu, Vlădești, Băneasa, Suceveni, Oancea, Suhurlui, unde, de asemenea, ceața, care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

În județele Constanta și Tulcea, codul galben de ceață rămâne în vigoare până la ora 15.

Maxime de până la 9 grade

În cursul zilei de duminică, temperaturile maxim pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în regiunile deluroase, potrivit Știrilor ProTV

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Maximele se vor situa la valori destul de ridicate pentru luna Decembrie și, dacă ceața nu durează foarte mult, se vor înregistra 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei va fi atmosferă închisă. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează încă o zi mohorâtă, cu ploi slabe, pe spații mici. Ziua a început cu ceață și buniță la câmpie, iar în unele zone e posibil să se formeze polei. La munte se arată, trecător, soarele și se vor înregistra valori apropiate de normalul perioadei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în zonele joase, atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță în regiunile montane. Temperaturile scad puțin față de sâmbătă și vor fi în jur de 5...6 grade.

În ținuturile vestice va fi o zi mohorâtă în zonele joase. La munte vreme va fi mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 9 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei În unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori.

Și în Oltenia vor fi condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane găsim vreme ceva mai bună. Temperaturile pot să ajungă până la 8...9 grade în zonele deluroase.

Soare nu prea va fi nici în ținuturile sudice Maximele ajung la valori peste normalul perioadei. La deal se pot atinge 8...9 grade.

Vremea în București

În Capitală e ceață asociată cu burniță în primele ore și cer acoperit peste zi. Pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade, în condițiile în care acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei. La noapte se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.