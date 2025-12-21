search
Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum e vremea duminică, 21 decembrie. Cod galben de ceață în sute de localități. Unde sunt anunțate precipitații

0
0
Publicat:

Duminică dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de ceață, valabile în sute de localități. Sunt așteptate și precipitații, mai ales în partea de nord a țării. În rest, termometrele trec de valorile normale ale perioadei.

Mai multe județe sunt sub Cod galben de ceață. FOTO Shutterstock
Mai multe județe sunt sub Cod galben de ceață. FOTO Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie anunță că la ora 8:42 a intrat în vigoare o avertizare Cod galben de ceață, valabilă până la ora 11 în județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Luna, Călărași, Săndulești, Tureni, Aiton, Ploscoș.

Se va semnala „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei”.

Între orele 9 și 11 e Cod galben de ceață și în:

Județul Caraş-Severin: Reșița, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Anina, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Carașova, Prigor, Lupac, Păltiniș, Sichevița, Măureni, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Dognecea, Doclin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Târnova, Coronini, Forotic, Ramna, Eftimie Murgu, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ezeriș, Brebu, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier;Județul Arad: Lipova, Sebiș, Gurahonț, Zăbrani, Hălmagiu, Vârfurile, Buteni, Săvârșin, Almaș, Bârzava, Conop, Păuliș, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Dieci, Pleșcuța, Dezna, Ususău, Bata;

Județul Bihor: Aleșd, Ștei, Tileagd, Bratca, Buntești, Brusturi, Vadu Crișului, Borod, Șuncuiuș, Aștileu, Pietroasa, Lunca, Drăgănești, Rieni, Vașcău, Lugașu de Jos, Țețchea, Aușeu, Câmpani, Măgești, Bulz, Budureasa, Cărpinet, Nucet, Lazuri de Beiuș, Criștioru de Jos;Județul Timiş: Deta, Gătaia, Ciacova, Jamu Mare, Denta, Banloc, Giulvăz, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Livezile, Foeni, Otelec, Giera;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orăștie, Călan, Simeria, Uricani, Hațeg, Aninoasa, Pui, Băița, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Beriu, Bretea Română, Baru, Sălașu de Sus, Geoagiu, Teliucu Inferior, Vețel, Orăștioara de Sus, Zam, Boșorod, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Bănița, Vorța, Pestișu Mic, Mărtinești, Burjuc, Cârjiți;

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Stejari, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Jupânești, Turcinești, Câlnic, Hurezani, Bărbătești;

Județul Olt: Caracal, Balș, Drăgănești-Olt, Fărcașele, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Dăneasa, Dobrosloveni, Traian, Stoicănești, Redea, Gostavățu, Deveselu, Scărișoara, Sprâncenata, Drăghiceni, Vulpeni, Bârza, Băbiciu, Stoenești, Voineasa, Găvănești, Cezieni, Mihăești, Vlădila, Dobrun, Osica de Jos, Baldovinești, Văleni, Seaca;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Apele Vii, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Citește și: Cum va fi vremea de Crăciun. Unde va ninge și ce temperaturi vor fi în țară

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua.

Și în aceste zone se va semnala, local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.  

Județul Sibiu: Sibiu, Tălmaciu, Șelimbăr, Boița (unde ceața va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului)

Județul Galaţi: Galați, Pechea, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vânători, Braniștea, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Rediu, Vlădești, Băneasa, Suceveni, Oancea, Suhurlui, unde, de asemenea, ceața, care determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

În județele Constanta și Tulcea, codul galben de ceață rămâne în vigoare până la ora 15.

Maxime de până la 9 grade

În cursul zilei de duminică, temperaturile maxim pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în regiunile deluroase, potrivit Știrilor ProTV

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne acoperit în cea mai mare parte a zilei. Maximele se vor situa la valori destul de ridicate pentru luna Decembrie și, dacă ceața nu durează foarte mult, se vor înregistra 8...9 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei  va fi atmosferă închisă. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung la 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează încă o zi mohorâtă, cu ploi slabe, pe spații mici. Ziua a început cu ceață și buniță  la câmpie, iar în unele zone e posibil să se formeze polei. La munte se arată, trecător, soarele și se vor înregistra valori apropiate de normalul perioadei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în zonele joase, atmosferă schimbătoare și condiții de lapoviță în regiunile montane. Temperaturile scad puțin față de sâmbătă și vor fi în jur de 5...6 grade.

În ținuturile vestice va fi o zi mohorâtă în zonele joase. La munte vreme va fi mai bună, iar în zonele deluroase se pot atinge 9 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei În unele zone s-ar putea să plouă slab sau să burnițeze. La munte vedem puțin soarele printre nori.

Și în Oltenia vor fi condiții de ploi slabe sau de burniță și doar în regiunile montane găsim vreme ceva mai bună. Temperaturile pot să ajungă până la 8...9 grade în zonele deluroase.

Soare nu prea va fi nici în ținuturile sudice Maximele ajung la valori peste normalul perioadei. La deal se pot atinge 8...9 grade.

Vremea în București

În Capitală e ceață asociată cu burniță în primele ore și cer acoperit peste zi. Pe la amiază se vor înregistra în jur de 7 grade, în condițiile în care acum ar trebui să fie vreo 3 grade în zona Capitalei. La noapte se lasă din nou ceața, iar minima ajunge la 2 grade.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
digi24.ro
image
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
stirileprotv.ro
image
Cei 2.200.000 de pensionari din România care vor primi 800 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
mediafax.ro
image
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan a eliminat puntea dintre zilele libere de Revelion și cele de Bobotează
libertatea.ro
image
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Citricele din magazinele României sunt neconforme consumului uman. Revolta lui Paul Anghel, director general în cadrul ANPC
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
prosport.ro
image
Anunț pentru pensionari: cine beneficiază de 275 de lei în plus la pensie din aprilie 2026
playtech.ro
image
După ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea vine cu o nouă veste: ”Abia aștept”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
digisport.ro
image
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: Cât timp își face treaba...
stiripesurse.ro
image
Ultimul mesaj postat de Mălina, tânăra de 27 de ani care și-a găsit sfârșitul după ce ar fi căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea. Era jurnalistă și pasionată de fotografie
kanald.ro
image
România va avea Aeroportul Otopeni 2! Pista care devene poarta civilă a...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Mihaela Rădulescu, la capela unde este depus sicriul mamei sale. A venit de la Monaco cu o zi înainte de înmormântare, după un zbor cu întârziere | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Cum arată mormântul doctoriței Ștefania Szabo în prag de sărbători. Imagini sfâșietoare cu locul în care medicul de 37 de ani își doarme somnul de veci
romaniatv.net
image
Cum a ajunbs România bătaia de joc a importatorilor. Mâncăm "furaje pentru animale"
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Jetsun Pema Bhutan și fiica ei Instagram jpg
Prințesa Charlotte din Himalaya: fiica celei mai tinere regine din lume apare în cadre noi și adorabile
okmagazine.ro
8409091 jpg
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat
clickpentrufemei.ro
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Creștere importantă a pensiilor pentru o categorie de români. Cine va primi cu 275 de lei mai mult lunar din 2026
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Oana Ioniță, interviu exclusiv alături de fiica ei: "Odată cu divorțul, mi s-a schimbat perspectiva. Pun mai mult accent pe familie"

Click! Pentru femei

image
Horoscop 19 decembrie – 1 ianuarie. Ultimele zile din 2025 vin cu decizii ferme, bilanțuri sincere și un nou început asumat

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică