Ploile torențiale și vijeliile au provocat, luni după-amiază, probleme în mai multe județe din țară. Zeci de locuințe și subsoluri au fost inundate în Sibiu și Sălaj, un copac a căzut peste un autoturism, iar în Harghita peste 1.100 de consumatori au rămas fără energie electrică, după ce un arbore a lovit liniile de alimentare.

În județul Sibiu, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 59 de subsoluri și gospodării din municipiul Sibiu, în contextul unei ploi torențiale produse sub incidența unui cod portocaliu emis de meteorologi. Inițial au acționat peste 30 de pompieri cu 12 autospeciale și motopompe, însă ulterior forțele au fost suplimentate la peste 50 de salvatori și 15 autospeciale, intervențiile desfășurându-se pe mai multe străzi din oraș.

Tot în Sibiu, un copac doborât de vânt a căzut peste un autoturism pe strada Gorăslău, însă din fericire nu au fost înregistrate victime, doar pagube materiale.

În Harghita, peste 1.100 de consumatori din mai multe localități au rămas fără curent electric după ce un arbore a căzut peste liniile de alimentare, afectând 22 de posturi de transformare din zona Vărșag, Șicasău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariei.

Și în județul Sălaj, pompierii au fost mobilizați în mai multe localități, inclusiv Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău, pentru evacuarea apei din gospodării afectate de precipitațiile abundente, în urma emiterii unor mesaje RO-ALERT. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și să nu se adăpostească sub arbori sau în apropierea stâlpilor de electricitate.