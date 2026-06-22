Cod Roșu de vreme severă în vestul țării. ANM avertizează asupra vijeliilor, grindinei și ploilor torențiale

Meteorologii au emis o atenționare nowcasting Cod roșu de fenomene meteorologice imediate, valabilă pentru mai multe localități din județele Caraș-Severin și Timiș, unde sunt prognozate furtuni violente.

Fenomenele vizate includ vijelii puternice cu rafale de peste 90 km/h, averse torențiale ce pot acumula 25–40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, cu diametrul de 2–4 cm.

Atenționarea este valabilă în luni, 22 iunie, între orele 18:20-19:10.

În județul Caraș-Severin sunt vizate localitățile Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Carașova, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Sacu, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Văliug, Goruia și Ocna de Fier.

În județul Timiș sunt vizate localitățile Nădrag, Găvojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova și Știuca.

În contextul avertizării, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis pe pagina oficială de Facebook o serie de recomandări pentru populație, îndemnând oamenii să urmărească permanent anunțurile oficiale și să consulte sursele meteo autorizate.

„Urmăriți permanent anunțurile oficiale; pentru detalii privind starea vremii accesați www.meteoromania.ro. Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări. În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt. Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere. Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile. Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora. Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale”, a transmis DSU.

Autoritățile mai recomandă apelarea numărului unic de urgență 112 în caz de pericol și consultarea ghidului de furtună de pe platforma națională FiiPregătit.ro.