Prognoza meteo miercuri, 27 mai. Vreme foarte caldă, urmată de furtuni și grindină. Cod galben de vijelie în nouă judeţe

Meteorologii anunţă temperaturi de vară, care vor urca până la 31 de grade în multe regiuni, însă vremea se schimbă radical în a doua parte a zilei, când nouă județe din nordul țării intră sub cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Ziua de miercuri, 27 mai, aduce vreme caldă în aproape toată țara, în regiunile vestice și sud-vestice valorile termice depăşind pragul obișnuit pentru această perioadă, însă stabilitatea vremii nu va dura până la finalul zilei.

Potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, maximele se vor situa, la nivel național, între 25 și 33 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în zonele vestice și sud-vestice, în timp ce valori ceva mai reduse se vor înregistra în estul Transilvaniei și pe litoral, unde aerul mai răcoros va menține temperaturile la cote mai temperate.

Pe parcursul zilei, cerul va fi predominant senin sau variabil, iar vântul va sufla în general slab și moderat, ceea ce va accentua senzația de confort termic în majoritatea regiunilor.

Cod galben de vijelii

În paralel cu vremea caldă, ANM a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă miercuri, între orele 12:00 și 23:00, pentru nouă județe din nordul României.

Astfel, în a doua parte a zilei, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, vremea se va deteriora temporar, fiind așteptate episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu intensificări susținute ale vântului, ale cărui rafale ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h, iar în mod izolat pot depăși chiar și pragul de 80 km/h.

Pe lângă vântul puternic, sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, local, de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp.