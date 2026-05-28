Super El Niño, fenomenul care va influența vremea vara aceasta. Au apărut deja primele anomalii

Un posibil Super El Niño începe să remodeleze circulația atmosferică globală, iar primele efecte sunt deja vizibile în prognozele pentru America de Nord. Și continentul european va resimți în 2026 influența fenomenului care, de câțiva ani, schimbă clima globului.

El Niño influențează și circulația atmosferică din Europa

Deși analiza Severe Weather Europe se concentrează pe America de Nord, documentul indică faptul că El Niño influențează și circulația atmosferică din Europa, prin apariția unui „regim de presiune ridicată (...) în nordul și centrul Europei”, un element care poate modifica traiectoria maselor de aer pe întreg continentul. În acest context, Europa de Sud-Est (unde se situează și România), ar putea experimenta episoade de caniculă, perioade de secetă în zonele de câmpie și instabilitate atmosferică accentuată în zonele montane, ca efect indirect al reconfigurării circulației globale descrise în document.

Primele efecte au fost deja confirmate

Fenomenul climatic El Niño, aflat în plină intensificare, începe să își facă simțită prezența în atmosfera Statelor Unite și Canadei. Cele mai recente analize Severe Weather Europe arată că vara 2026 intră într-o etapă de tranziție, în care circulația atmosferică se modifică vizibil sub influența încălzirii accentuate din Pacific.

„Un El Niño puternic nu doar că se dezvoltă, dar își arată deja primele semne în circulația atmosferică globală”, precizează sursa citată, care explică și că Pacificul se încălzește rapid, iar anomaliile de temperatură din zona ecuatorială indică formarea unui posibil Super El Niño.

Modelele climatice americane estimează că fenomenul ar putea depăși pragul de +2°C, iar unele prognoze pentru toamnă arată valori chiar mai ridicate. Analiza menționează că „o masivă anomalie caldă subacvatică, numită Kelvin Wave, a ajuns la suprafață”, confirmând accelerarea procesului.

Primele efecte se văd deja în atmosferă, potrivit sursei citate. Datele ECMWF arată că în luna iunie circulația aerului începe să se reconfigureze, cu zone de ascensiune deasupra Pacificului și zone de coborâre deasupra Oceanului Indian. Documentul precizează că „iunie va fi prima lună în care tiparele atmosferice intră în modul El Niño”, ceea ce înseamnă schimbări directe în vremea din America de Nord.

În estul Statelor Unite și în estul Canadei sunt așteptate temperaturi normale sau chiar sub normal, pe fondul unei presiuni scăzute persistente.

Același tipar a fost observat și în marile episoade El Niño din trecut. În schimb, vestul și centrul Statelor Unite se pregătesc pentru o vară mai caldă decât de obicei, cu valuri de căldură timpurii și precipitații reduse. Sudul SUA ar putea avea parte de mai multe ploi, pe măsură ce jetul Pacific devine mai activ.

„El Niño 2026 este pregătit să preia controlul asupra atmosferei întregii veri”

Prognozele realizate pentru mijlocul și finalul lunii iunie confirmă această evoluție. Presiunea scăzută va continua să domine estul Canadei și nord-estul SUA, în timp ce vestul și centrul continentului vor rămâne sub influența unui regim de presiune ridicată. Temperaturile vor fi peste normal în vest și centru, dar normale sau ușor sub normal în est.

„El Niño 2026 este pregătit să preia controlul asupra atmosferei întregii veri”, arată analiza citată.

Vara 2026 se conturează, astfel. ca una puternic influențată de El Niño. Estul Americii de Nord va avea o vară mai blândă, în timp ce vestul și centrul continentului se vor confrunta cu episoade de căldură intensă și secetă.

Sudul va rămâne sub influența precipitațiilor aduse de jetul Pacific.

Similaritățile dintre datele istorice și prognozele actuale sugerează că ne aflăm în fața unui fenomen de amploare, cu efecte semnificative asupra vremii din întreaga regiune.