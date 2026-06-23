Foto Cod roșu de furtuni în Dolj. Străzi transformate în râuri la Craiova la câteva minute după avertizare

Meteorologii au emis marți după-amiază, 23 iunie, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă, inclusiv un Cod Roșu pentru județul Dolj, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină. În paralel, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis o serie de recomandări pentru populație și a cerut oamenilor să evite deplasările în zonele afectate.

UPDATE Cum arată străzile din Craiova în primele minute de la avertizarea de cod roșu

Știrea inițială

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea Cod Roșu este valabilă marți, între orele 16:39 și 17:30, pentru municipiul Craiova și localitățile Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Ghindeni și Cârcea din județul Dolj. Meteorologii anunță averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină, în condițiile în care în ultima oră în zona vizată s-au înregistrat deja cantități de apă de 25-40 l/mp.

Tot marți după-amiază au fost emise avertizări Cod Portocaliu pentru zone din județele Olt, Dolj, Arad, Timiș și Iași, unde sunt prognozate ploi torențiale, vijelii cu viteze de până la 70 km/h și grindină. Alte avertizări Cod Galben vizează județele Sibiu, Arad, Botoșani și Suceava.

În contextul fenomenelor periculoase, DSU a transmis un mesaj de avertizare către populație.

„Meteorologii au emis o avertizare COD ROȘU de averse torențiale care vor acumula peste 30 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină. În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 25-40 l/mp”, a transmis instituția.

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească anunțurile oficiale, să evite deplasările inutile în zonele afectate și să se adăpostească departe de arbori, stâlpi sau panouri publicitare în cazul intensificării vântului. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ, să nu traverseze cursuri de apă și să apeleze numărul unic de urgență 112 în situații care le pun viața în pericol.