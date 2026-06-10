Cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe județe și la munte. Cum va fi vremea în restul țării

Meteorologii au emis miercuri, 10 iunie, un Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, care va intra în vigoare la ora 12:00 și va afecta mai multe județe ale țării.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), vor fi afectate judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova şi zona de munte a judeţelor Buzău şi Vrancea.

ANM adaugă că, în aceste regiuni, vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în restul regiunilor din partea de sud şi est a ţării.

În rest, vremea va fi călduroasă în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zonele montane, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova, iar din a doua parte a nopții local în Banat, Crișana și Maramureș.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și pe spații mici 30...40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii (viteze de 50...70 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade. Pe arii restrânse, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15...18 grade.